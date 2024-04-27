Sertif Gökçe bir müdürü daha görevden aldı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP’den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, belediyedeki kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.
Derince Belediye Başkanı olan Sertif Gökçe kadrolarda değişikliğe gidiyor. Yaklaşık 3 yıldır Derince Belediyesi’nde memur olan ve sonrasında İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürü olarak atanan Onur Polat görevden alındı. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Onur Polat, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden ayrıldı. Onur Polat şimdi Fen İşleri Müdürlüğü’ne mahiyetinde görevlendirilmiş oldu. Müdürlükte memur olarak görev yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Derinceli - Başkanım son 5 yılda belediyeye alinanlari Bi inceleyin herkes yolunda belediyede
Derince Belediye Çalış - Onur, kadrosu Derince Belediyesinde görünüyordu ama milletvekili İlyas Şeker' in danışmanıydı,
Erdal - Bir gider yerine beş gelirrrrrrr hiç merak etmeyin görürsünüz
Kaptan - Son 1 senedir ise alinanlar irdelenip, gerekenler tasfiye edilmeli... Herkes yoluna!
Ali - Allahım ne dicemi bilemiyom ne mudurler varmis belediyelerde kim milletin parasini hak etmeyene veriyorsa yeri belli hangi parti olursa olsun ayirmiyom belediyeler kim kazanir sa olun coplu oldu asikar yazik oluyor ulkeye milletin parasini adaletli yoneten hakki hakikati bilen baskan kim olursa tebrik ediyom bu ulke ne cekiryorsa senben kavkasindan cekiyor arada biri mali getiriyor beyler haram haram halka hizmet hakka hizmet tir dua alin rabbim adaletli yoneticileri sayilarini artirsin
İşçi - Başkanım şu amirlerinin altındaki arabalara bi el atınız hepsi gün içinde şahsi işlerinde kullanıyorlar
Derinceli - Başkanım adaletli bir yönetim kurun liyakatli insanları işlerin başına getirin derince tarihinde bir başkan görsün adam
Çalışan - Başkanım son üç ayda seçim üzeri işe alınan kişileri temizlemeye başlamalısın yoksa zaman geçtikçe araya sizin kıramayacağınız dostlarınızı devreye sokarak herkes yerinde kalır size güveniyoruz artık neşteri vurun çalışan insanlar huzursuz bu alımlardan slm
Ramiz Rıza - Tahir Büyükakın başkan sizde kıytırıktan 7 8 aydır doktor raporu alıp sağda solda gezen işe gelmeyen personel hakında ne işlem yapacaksınız Bir talimatla sağlık işlerinde durumları ortaya çıkar
Sus Küçüğün Söz Büyüğü - Personeline yüzde 15 zam sözü veren başkanın sözünün tutmasını ikramiyelerin ve maaşların zamanın da yatmasını bekliyoruz görevin de başarılar diliyorum olursa 5 5 daha 10 numara olur 15 20 olabilir yoksa 5 numara yeterli çabuk geçer seneler
Reis - Bravo sertif başkan çalışan hizmet veren kadrolar kur........
Derinceli - Bankamatikçi müdür sertif başkan icadından geldi
Salih - Bu müdür şimdiye kadar neredeydi böyle bir müdürün ismini yeni duyuyoruz bu bankamatikçi bunun aldığı para haram zıkkım olsun Sertif Başkan herzaman yanındayız temizliğe devam et bunu oraya kesin ömer cömert önermiş müdür yatırmıştır bu işide araştır sertif başkan
Derince. - İşten atilanlari duymadınız mı
Kadir 4141 - İşten atılanlar kimdir. AK partiye üye olup secim zamanı işe alınanlardan heralde
Soğan - Duyduk,zeki aygün seçime 1 hafta kala m.p diye birini tazminatsız atmış.atmış ama nedenini kamuoyuda merak ediyor.bir şekilde zeki aygün bunu açıklamalı,aksi durumda çok dedik8du çıkar bu konuda
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.