Sertif Gökçe bir müdürü daha görevden aldı

Ali - Allahım ne dicemi bilemiyom ne mudurler varmis belediyelerde kim milletin parasini hak etmeyene veriyorsa yeri belli hangi parti olursa olsun ayirmiyom belediyeler kim kazanir sa olun coplu oldu asikar yazik oluyor ulkeye milletin parasini adaletli yoneten hakki hakikati bilen baskan kim olursa tebrik ediyom bu ulke ne cekiryorsa senben kavkasindan cekiyor arada biri mali getiriyor beyler haram haram halka hizmet hakka hizmet tir dua alin rabbim adaletli yoneticileri sayilarini artirsin