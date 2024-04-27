İbrahim Efe ilk kez konuştu: Bu kadar linç edilmeyi hak etmedim

İzmitli Mühendis - @Seyirci 67 nolu yoruma cevabı: Adamın çoluk çocuğu var evet buna sonuna kadar katılıyoruz ve bu hepimiz için kırmızı bir çizgi. Lakin çoluk çocuğu ve ailesini düşünmeyen de yaptığı hareketler ile kendisi değil mi ?

Topluma örnek olması gereken bir konumda iken , sadece partisine yaranmak , kendini ön plana çıkarmak için basiretsiz ve ahlak dışı davranışlar sergileyen kim ? Kendisi.

Bu video yayınlanmamış olsaydı , görüntüler basına ve ulusala yansımamış olsaydı ;

İbrahim Efe göğsünü kabartarak gezmeye , kibirli davranışlar ile karşı tarafı suçlamaya ve sanki kendisine bir arbede yaşatılmış gibi , üyesi bulunduğu partinin nüfuzunu kullanarak algı yaratmaya çalışıp kendisi mağdur edebiyatının baş kahramanı olacaktı.

Ama gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır.

Ya her şeyi geçtim ; bir Tahir Başkan'ın her türlü meclis konuşması , vatandaş ile sohbeti muhabbeti , basın açıklamasındaki naifliğe ve ses tonuna bakın bir tarafta yaşanan olayın aktörü İbrahim Efe'ye bakın.

İkisi de aynı partinin mensubu.

Bu yüzdendir ki ; herkes kendinden sorumludur.

Herkes sonuca baktı kimse sebebini sormadı demiş.

Yahu yerde 4 takla atarak milleti aptal yerine koymanın sebebi ne olabilir ?

Arzızlık etmedim , yüzsüzlük etmedim demiş..

Bir dokunuş ile kendini yerlerde yuvarlayan sen ; o hareketinle karşında ki insanın kul hakkına girmedin mi ?

Helal lik alman gerekmez mi ?

Neyse çok konuştuk seni ...

Bu şehrin senden önemli çok daha büyük sorunları ve çözülmesi gereken işleri var.

Durmak yok , yola devam ..