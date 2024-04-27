İbrahim Efe ilk kez konuştu: Bu kadar linç edilmeyi hak etmedim

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLAMIŞTI
İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi personelleri arasındaki tartışmadan sonra yaşanan olaylar istifa getirdi. Şehir Hastanesi’ne Taşvantepe bölgesinde yapılacak giriş üzerindeki tartışma üzerine kendini yere atan İbrahim Efe, hem meclis üyeliğinden hem de AK Parti’den istifa etti. İstifasının ardından ilk kez konuşan Efe, kendisine yönelik yapılan linçi hak etmediğini belirtti. AK Parti İl Başkanlığı, Efe ile ilgili disiplin sürecini başlattıktan sonra istifanın gelmesi dikkat çekti.
ÖZÜR DİLEDİM
İl başkanlığının İbrahim Efe ile ilgili başlattığı disiplin sürecinin ardından Efe bugün istifasını ilçe başkanlığı yerine direk il başkanlığına verdi. İstifanın ardından gazetemize ilk açıklamayı yapan Efe, “Elbette hatalarımız olmuştur. Bunun için özür de diledim. Ama benim de bir ailem ve çocuklarım var. Bu kadar linçi hak etmediğimi düşünüyorum. Benim tek derdim hizmet etmekti” dedi. Efe’nin AK Parti ve meclis üyeliğinden istifa etmesinin ardından İzmit belediyesi meclisinden AK Parti’den boşalan koltuğa yedek üyelerden isim gelecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(62 )
Tavşantepeli - 20 yıldır tanıyorum İbrahim Efe yi . Öncelikle İbrahim bu videodaki karakterde birisi değil. Babası bayramın 1 günü vefat etmis , daha eski mevzularda var , bir hata ile İbrahim Efe bitiriliyor ise , kiralık vekillerde bitmesi lazım
Seyirci - Bu adama ezelden beri ısınamadım önce onu söyleyeyim..
Adam çirkin bir hata yapmış, evet.
Fakat arkadaşlar bu adamında çoluk çocuğu var , çok ağır hakaret içeren yorumlar var.
Yapmayın, yapmayalım.
İzmitli Mühendis - Adamın çoluk çocuğu var evet buna sonuna kadar katılıyoruz ve bu hepimiz için kırmızı bir çizgi. Lakin çoluk çocuğu ve ailesini düşünmeyen de yaptığı hareketler ile kendisi değil mi ?
Topluma örnek olması gereken bir konumda iken , sadece partisine yaranmak , kendini ön plana çıkarmak için basiretsiz ve ahlak dışı davranışlar sergileyen kim ? Kendisi.
Bu video yayınlanmamış olsaydı , görüntüler basına ve ulusala yansımamış olsaydı ;
İbrahim Efe göğsünü kabartarak gezmeye , kibirli davranışlar ile karşı tarafı suçlamaya ve sanki kendisine bir arbede yaşatılmış gibi , üyesi bulunduğu partinin nüfuzunu kullanarak algı yaratmaya çalışıp kendisi mağdur edebiyatının baş kahramanı olacaktı.
Ama gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır.
Ya her şeyi geçtim ; bir Tahir Başkan'ın her türlü meclis konuşması , vatandaş ile sohbeti muhabbeti , basın açıklamasındaki naifliğe ve ses tonuna bakın bir tarafta yaşanan olayın aktörü İbrahim Efe'ye bakın.
İkisi de aynı partinin mensubu.
Bu yüzdendir ki ; herkes kendinden sorumludur.
Herkes sonuca baktı kimse sebebini sormadı demiş.
Yahu yerde 4 takla atarak milleti aptal yerine koymanın sebebi ne olabilir ?
Arzızlık etmedim , yüzsüzlük etmedim demiş..
Bir dokunuş ile kendini yerlerde yuvarlayan sen ; o hareketinle karşında ki insanın kul hakkına girmedin mi ?
Helal lik alman gerekmez mi ?
Neyse çok konuştuk seni ...
Bu şehrin senden önemli çok daha büyük sorunları ve çözülmesi gereken işleri var.
Durmak yok , yola devam ..
Doğru Söz - Buyuksehir belediyesinden de derhal istifa etmeli bence..
Yerli Manav - Süleyman Demirel kültür merkezinde tiyatrocu açığı varsa oraya git İbocuğum. Siyaset yapamıyorsun bari sanat yap yeteneklisin halk olarak bunu gördük
Harsingen - Gerçek Sebebi suymus. TAMDA CHP camileri yikacak mis diye iftira atmaya hazirlanirken. CHP cemaat camiye aç gitmesin diye camilere yakın yerde Kent lokantalari açmış .adamda kahrindan kendini yerlere atmis
Can - Bu arkadaş manavlarımı temsil ediyordu
Izmitten - Bence hic konusmasin, kendini unuttursun kendi icin daha hayirli olur
Vatandaş Emekli - Yaptığından memnunmusun.
Adam Haklı - Yaptigin davranistaki amac istira armakti, kamera kaydi olmasa atacagin camur nasil temizlenecekti...
Vatandaş - Anladıkta öbür adama niye çelme takıyon be kardeşim,bak hakem kırmızı kart gösterdi kasti hareket çünkü
Ford Thames - Ne kadar tuhaf ulkedeyiz diyanet işleri baskani 6 inci makam arabasini Audi A6 nasil olur ben onu istemem Audi A 8 olsun diye tutturmus
YARALI YÜREK .... - 6 tane değil, gizliyorlar 16 tane makam aracı var...
İzmitli - Yeşil eşofmanlı kardeşimizden helallik al düşürdün adamı yerlere
İzmitli - Adam haklı bukadar linç az oldu
Tavşantepe Kahvehanesi - Vay be İbom... Nereden nereye..
Bitirdin kendini.
Cengi̇z - Demedi demeyin gaz alma operasyonları bunlar bir yıl kalmaz yuvaya alırlar , bunun muadilleri dolu ortada, seçim öncesi ve sonrası kimler döndü yuvaya. Az kaldı genel seçimde görüşürüzz dedeeemmm
Paşa - Bir şey yapmaya kalktın eline yüzüne bulaştırdın sen de pişman oldun ama iş işten geçti
Arka Sokaklar Dizi - Bilseydik alırdık aramıza
Derinceli - kaç yaşında adamsın soytarı gibi kendini yerden yere atıyon az bile yapılmış. ben olsam sokağa bile çıkamam bu utançla
Kandıralı - Brova AK parti yönetimi güzel bi karar olmuş
Ahmet - Tüm türkiyeye izmit ilçesini rezil ettin daha ne linçliyi kaç yaşında adamsın muhtarlık yaptın vekil adayı oldun sana insanlar güvenip oy atıyo senin yaptığına bak rezilik
Yazık - Az bile linç edildin onun bile farkında değilsin keşke yapmasaydin
Fatih - Oscar a aday kişilik
Çelik - Tüm ülkeye rezil oldun, dert tasa ney politik olmak. Bu tür şovlara gerek yok, ülkenin hali ortada siz neyin çabasındasınız. Ailene çok kötü bir reklam oldun, size değil ailenize üzülüyorum. Saygılar.
Erol Çelikbilek Türk - Ne kadar linç edilmeyi hak ettin acaba sorabilir miyiz? Kendini yerlere atıp sonra saldırıyorlar diye polemik yapmak mı doğru?
Kocaeli - Ve tiyatronun sonu kötü bitti. Sen bence figüranlık yap.
Vatandaş Emekli - Linc az bile
Harbi Izmitli - Hem yerliyim hem milliyim diyeceksin hemde her türlü taklayi. atacaksin . .bu ülkeyi takla atanlar değil takla attiranlar kurdu ne mutlu türküm diyene
4141 - Pişkinliğin bu kadarına PES... Ar damarı çatlamış bunun
İzmitlee - Ortada linç filan yok iftira var. Eğer atmaya çalıştığın iftira tutsaydı mağdur edeceğin insanların çoluğu çocuğu ailesi ne olacaktı?
Maalesef bir manav olarak bizimkiler bu siyaset işini beceremiyor. Yıllar önce Şener İnce'de Fatma başkana iftira atmaya çalışmıştı ama o da tutmadı ve Şener bey siyasetten silindi. O olay zamanla unutuldu. Bu daha büyük bir olay ve çok uzun yıllar unutulmaz. Hatta futbol yorumcuları bunu sahte penaltı pozisyonlarında bunu yıllarca kullanırlar. Siyasi bir figür olmayan, partizan olmayan manavları çok utandırdın İbrahim Efe. Burada Fatma başkanla ilgili farklı konularda farklı yerlerden eleştiri getirmeye çalışanlarda bu rezilliği, bu utanmazlığı savunabilmeleri için bir çıkarları olması gerekir. Aklı selim hiçbir insan bu görüntülerden sonra savunma yapmaya çalışmaz.
Ayhan - Kardenşzliler kadardegil oralar daha dik
Gerçek - Sizin manav milleti iyi takla atıyor
Çevreci - İbo insanlar sana değil kendi acziyetlerine saldırıyorlar koçum takma kafana.
Ks - Bencede daha fazlasini hak ettin ibo
Emekli - Efe sana üzülmek istiyorum ama olmuyor. Fakat İzmit'te ve Kocaeli genelinde yerli yani manav dediğimiz insanları siyasetten dışlayabileceğini düşünen ve ellerini ovuşturan ağır abiler siyasi godamanlar büyük yalakalar bu yerlilere yani manavlara bir şey öğrettiniz. O da etnik siyasettir. Bundan sonra manav olmayana allami cihan olsa oy yok
İsmail Arınç - Hele şükür bir taşıdığımız bir lüzumsuz yükten de kurtulmuş olduk
Alperen Arslan - Boş konuşmaya gerek yok, sen yaptığın lüzumsuz hareketle, kendini bitirirken, aynı zamanda büyükşehir ekiplerine saldıran İzmit belediyesi ekiplerini unutturdun, Kaplan a yeniden mağduru oynama fırsatı verdin, yaptığın tek doğru istifa etmek, artık sus ve çekil kenara.!
Körfezli Savaşçı - 50 yıllık chp liyim hiç taklacı görmedim
Yalı - Her zaman en kolayı seçtiğimiz için yine en kolayı seçerek linç ettik.
Efe izmit, Tavşantepe çocuğu şatafat içinde büyümedi. Çok uzun zaman aktif siyaset, politika içğnde bulundu. Siyasetin meslek hastalığı ve yıpratması vardır. Efe 'de bu durumla karşılaştı.
Peki hiç sordunuzmu?
Bozo denilen Kocaelispor taraftarının türbün amigosunun sabahın köründe orda nr işi vardı. Mahallesi değil...! İşi de o konu ile alakalı değil... Siyaset böyle zamanlarda feda edeceği cahil fügüranlar kullanır...
Efe 'de bu fügüranı gördü, taraftarı kavgaya meilli Bozo ve takımını gördü. Pratik, keskin, hızlı karar vermeliydi. Nahoş bir durum oluştu. Tek taraflı linç yaşanıyor Fatma' yada sormak gerekmezmi o bozo nun orda işi neydi.
Trio - Temizlik işleri elemanının ne işi var orada işinin olduğu yerde hiç olmaz o gün oraya görevli gelmiş saldırmak için
Tarafsız - Bozo dediğin kişi İzmit belediyesi personeli yani çalışanı
Alpasl - Adam demiş Bozo türünün lideri ne işi var orda adam bıraktı 20 sene oldu 5 yıldır belediyenin ilgili biriminde yetkili olarak çalışıyo
Ya cahillik ya art niyet taklacılar her yerde
Emre Tilev - ne yaptın İbrahim, ne ettin İbrahim? öyle takla atılır mı İbrahim? ah İbrahim vah İbrahim…
Seçmen Kamil - En azından kiralık vekil olmamiş!
İzmit'li - Kusura bakma İbrahim Efe senin hiç meclis üyesi olmaman lazımdı.
Hak eden daha iyileri vardı.
Siyasi sistem buna maalesef izin vermiyor.
Suç senin değil aslında çarkı bozmak istemeyenlerin.
Izmitli - Bunlar gibiler yüzünden partiden soğuduk. Böyle daha çok taklacı var parti içerisinde.
İzmit - Kart basmayıp işe gelmediğin günlerin hesabını ver. Bu şahsa acil soruşturma açılmalı, işe gelmediği günler hesaplanıp faiziyle geri alınmalı.
Seçmen Kamil - Gece kulüplerine vb polisle birlikte gidilir bilmediğin konuda konusma...
Emlakçı - Ruhsat denetim gece yarısı yapılmaz öyle olan işler demekki hep yine yanlış oluyor, yapı denetim kuralları var bir arsaya biyerden caddeye, bir yerden yola, bir yerden diğer tarafa her yere girip metre kare çekmeyip bina dikersen oralarda da yanlış görülmüştür demekki geceleri. Basit anlattım emlak kurallarını anlayana
T Komşu - Ruhsat denetimde gece yarilari bile calistio sen ne anlatiyorsun.. mahkemeye giderse faiziyle para alır belediyeden adam mesai parası bile almadı zamanında laf olmasın diye. Fatma attığı bütün personeli geri almak zorunda kaldı üstüne faiz ödeyerek belediyeyi zarara uğrattı. Belediyeyi soyanlari arayanlar kirikkaleli firmaya baksınlar...
Asadereli - bu ülkede kamera karsısında vekiller satıldı ve kafalarını kaldıramadılar . şehit yakınına küfürler edildi pes etmeyip siyasete devam etti. zamanla göreceğiz fatmanın kirli elbiseleride cıkacaktır piyasaya
İzmitlile - Sen iftira atmaya kalktigin insanların aileleri çocukları yokmuydu ısrarla yerlerde yuvarlandın yetmedi polis polis dayak yiyorum diye bağırdım eğer kameralar olmasa vay o insanların haline..şimdi git millet bahçesinde at kendini yerden yere
Komşu - Fatma'nın iftira atarak işten attigi 50 kişi mahkemeleri kazanıp geri geldiler. Onların aileleri yok muydu?
Dipnot - Yazdiklarin icinde altina imzami atacagim teksey istifa satiri gerisi bos lakirti ne ettiysen kendine ettin...
Mehakim - Senin hesap etmediğin bu yaptığın tiyatronun kayda alınacağı idi. Kaydı olmasaydı mağdur olmuş rolüyle basamakları tırmanacaktın ama elinde patladı. Başını iki elinin arasına al ve düşün. De ki ben kimin ahını aldım acaba?
Efeleri̇n Efesi̇ - Görüntüler olmasaydı dibine kadar mağduru oynayıp kul hakkı yiyecektin. Allahtan naklen izledik.
Komşu - Biz iyi biliriz İbrahimi kimseye saldirmaz kötü sözü bile olmaz. Saldıranlar itenler küfür edenler goruntuse var Bozo mu ne o tip işte...
Tarafsız Komşu - Ne hikmetse görüntüleri çeken 24 saat başkam hanımın peşinden ayrilmayan belediye basin ekibi değil de CHP'li ve o mahallede oturan bir kim olduğu da iyi bilinen bir kadın ve o kadına whatsap grubundan git oraya denilmiş talimat verilmiş bir CHP'li!... Seçilmiş meclis üyesini yere iten hakaret ve küfür eden temuzlik işlerinde personel olduğu söylenen ve olay yerinde olmaması gereken ama ne tesadüftür ki başkan hanımı korumaya gelen malum bir şahıs!... Ve çekilen görüntüler kadrajlanarak (kirpilarak) önü sonu kesilip biçilerek servis ediliyor. Hepsi tesadüf oluyor. Sen kendi mahallende küfür ve hakaret edilip itilip düşürülsen ne yaparsın? Her insan gibi sinir krizine girersin... Bakalım belediye o gorevlisine meclis üyesine küfür hakaret edip yere düşürene ne yapacak? Bundan sonra o zaman herkes herşeyi yapar. Yaparsa da herşey olur...
İzmitlile - Kesinlikle öyle öfke ile yapılan hareketler değil bunlar öfkelenen insan kufreder saldırır bağırır vs bu direk iftira atıyor ve göruntuler olmasa hastaneden darp raporu alıp şikayetçi olucakti KİMBİLİR ZAMANİNDA NELER YAPTİ NELER kameralar yokken kimbilir nasıl mağduru oynadida hak yedi
Engin POLAT - O tiyatroyu yaparken aileni hiç düşünmedin mi o yaptığın rolün ve kul hakkı olduğunu unuttun
Paşa - Sırf sen varsın diye meclis üyeliğinde oy vermedim
İzmitli - Ben bunun yüzünden Yıllardır gönül verdiğim Ak Partiye oy veremedim elim gitmedi.
Izmit'li - İftira atmaya kalktığın insanların Ailesi yok mu ???
Davut Babalı - Sen kendin aileni rezil ettin. Mümkünse İxmiti de...
Eski Belediyeci - İlahi adalet işte insanı vezir de eder rezilde herkezin coluğu cocugu var onlar unutuldu biz biliriz belediyede kimlerin yıllarca emekleri hiçe sayılıp heba olup yıllar sonra kadro geldiğinde sıfırdan iş bilmeyen adamların nerelerden ne şekilde direk kadroya girdiğini alma mazlumların ahını çıkar aheste aheste...
Çok Haklısın - ALLAH'ın adaleti şaşmaz 'düşmez' kalkmaz bir ALLAH'tır. Rızkı veren hüda kula minnet eylemedik.
Tarafsız - Ailesi varmış,ya senin yapmaya çalıstığın kurgu,kameraya alınmasa ve orada bir arbede çıksa, onların ailelerini zerre kadar düşündün mü,layık olduğunu yaşa
Hakan - Senin derdin orada shov yapmaktı. Allah eline yüzüne bulaştırdı.İlahi adalet
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.