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Derinceli Şehit babası Yusuf Küçük hayatını kaybetti

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Derince Çenedağ Mahallesi’nde ikamet eden, Şehit Jandarma Er Nedim Küçük’ün babası Yusuf Küçük hayatını kaybetti. Küçük için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Derinceli Şehit babası Yusuf Küçük hayatını kaybetti mask
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Derince Çenedağ Mahallesi sakinlerinden, şehit Nedim Küçük ve Adnan Küçük’ün babası Yusuf Küçük hayatını kaybetti. Yusuf Küçük’ün cenaze töreni, bugün (27 Nisan) Derince Merkez Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# cenaze, Derince

27 Nis 2024 - 15:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(2)
02

Turanoğlu - Allah rahmet eylesin rabbim mekanini cennet eylesin inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 12:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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