Karton yüklü tır devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple hurda karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kartonlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza sebebiyle yolda aksamalar yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Taci - nedir bu yok petrol tankeri yok tır.. bunlara ehliyeti kim veriyor. ne taşıdıklarının bilincinde değiller. psikolojik analizden geçmeden bu araçlar teslim edilmemeli. hafriyat taşıcaz diye çocuk ezerler, yanıcı madde ile sollamaya kalkarlar.
Son Pişman - Yine TIR, yine TIR, yine TIR!!!
Atilla - Sorun tırlarda ve sürücülerde değil,sorun gözleri doymayan mal sahipleri de,şoförlere takoyu delin yola devam edin cezasını ben öderim diyip sürücülere mobbing uygulayan mal sahipleri ve müdürlerine okkalı cezalar şart,,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.