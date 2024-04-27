Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Karton yüklü tır devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde seyir halinde olan karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karton yüklü tır devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu mask
Karton yüklü tır devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple hurda karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kartonlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza sebebiyle yolda aksamalar yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karton yüklü tır devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu
Karton yüklü tır devrildi: Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA

# polis, sevk

27 Nis 2024 - 15:57 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Taci - nedir bu yok petrol tankeri yok tır.. bunlara ehliyeti kim veriyor. ne taşıdıklarının bilincinde değiller. psikolojik analizden geçmeden bu araçlar teslim edilmemeli. hafriyat taşıcaz diye çocuk ezerler, yanıcı madde ile sollamaya kalkarlar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:47
03

Atilla - @Son Pişman 01 nolu yoruma cevabı: Sorun tırlarda ve sürücülerde değil,sorun gözleri doymayan mal sahipleri de,şoförlere takoyu delin yola devam edin cezasını ben öderim diyip sürücülere mobbing uygulayan mal sahipleri ve müdürlerine okkalı cezalar şart,,

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 04:53
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL