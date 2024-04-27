Kocaelispor o futbolcunun sözleşmesini uzattı

Kadıköylü - Allah aşkına yapmayın böyle şeyler bu kim abii. Yeni sezonda paralı yönetim lazım sportif direktör olarak önder özen gelmeli hoca olarak Ertuğrul sağlam gelmeli ve yeni kadro kurulmalı seneye superlige çıktığımızda direk düşmeyecegimiz bir kadro kurulmali yoksa amatör futboldan anlamayan kişilerle herşey hayal olur takım profesyonel kere emanet edilmeli