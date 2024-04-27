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Kocaelispor o futbolcunun sözleşmesini uzattı

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Kocaelispor yönetimi, Serhat Taşdemir’in sözleşmesini uzattı.

Kocaelispor o futbolcunun sözleşmesini uzattı mask
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Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; ”Profesyonel futbolcumuz Serhat Doğukan Taşdemir'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Spor servisi

27 Nis 2024 - 15:59 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
04

Kadıköylü - Allah aşkına yapmayın böyle şeyler bu kim abii. Yeni sezonda paralı yönetim lazım sportif direktör olarak önder özen gelmeli hoca olarak Ertuğrul sağlam gelmeli ve yeni kadro kurulmalı seneye superlige çıktığımızda direk düşmeyecegimiz bir kadro kurulmali yoksa amatör futboldan anlamayan kişilerle herşey hayal olur takım profesyonel kere emanet edilmeli

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 21:11
03

Büyük Körfez - Bırakın yeni yönetim ERTUĞRUL SAĞLAM'LA birlikte yeni kadro oluştursun. Ertuğrul Sağlam'ı yeni yönetimin yeniden getirmesi lazım. SİZ SADECE BİZİ PLAY OFF'TA TUTUN YETER! Artık ona da inanmıyoruz

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 19:14
07

Dobra - @Büyük Körfez 03 nolu yoruma cevabı: Ertuğrul ancak Kuzey Otobanından geçebilir, o da belki!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 10:35
02

Ayhan - Kim abi bu adam,kaç maç oynamış,niye uzatılır bu çöp adamların sözleşmesi inanılır gibi değil.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 18:35
01

İzmitlile - Aynen aynen müthiş futbolcu 5 milyon Dinar eder yada 5 rupiye hindistana satarız

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 17:09
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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