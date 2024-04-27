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Beş yaşındaki kız çocuğu ihmal kurbanı

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Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda kazı yapılan alanda biriken suya düşen beş yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Beş yaşındaki kız çocuğu ihmal kurbanı mask
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İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

# ilçe, İstanbul

27 Nis 2024 - 16:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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