Kocaelispor Dedeman’da kampa girecek

16.30’DA SON ANTRENMAN
32. hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, bugün 16.30’da son antrenmanını yapacak. Brunga Tesisleri’nde yapacağı çalışmanın ardından temsilcimiz 16.30’da Dedeman Otel’de kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Körfezli - İç sahada kampı olur masraf başka birşey değil bu takım bu sene çıkamaz FUTBOL YOK GOL YOK YÖNETİM YOK TEKNİK DİREKTÖR YOK FUTBOLCU HİÇ YOK
Sadrazam41 - Sanırsın ki çok büyük işler başarmışlar da Dedeman da kampa gireceklermiş ya bunlara Santral otel bile çok ortak tuvalet ortak banyo hamam böcekleri cirit atacak, leş gibi rutubet kokacak, belki o keskin koku beyinlerini açar da biraz futbol oynamayı akıl ederler.
Korfezli Savasci - YouTube de salimos por abajo yaz 00. 00 da neuva chiago maçını veriyor
Burak - Boş işler istersen Rixos'ta gir farketmez bu saatten sonra.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.