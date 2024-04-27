Kocaelispor Dedeman’da kampa girecek

Sadrazam41 - Sanırsın ki çok büyük işler başarmışlar da Dedeman da kampa gireceklermiş ya bunlara Santral otel bile çok ortak tuvalet ortak banyo hamam böcekleri cirit atacak, leş gibi rutubet kokacak, belki o keskin koku beyinlerini açar da biraz futbol oynamayı akıl ederler.