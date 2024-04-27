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Kocaelispor Dedeman’da kampa girecek

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Yarın sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor Dedeman’da kampa girecek mask
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16.30’DA SON ANTRENMAN

32. hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, bugün 16.30’da son antrenmanını yapacak. Brunga Tesisleri’nde yapacağı çalışmanın ardından temsilcimiz 16.30’da Dedeman Otel’de kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

# hafta, kocaelispor

27 Nis 2024 - 16:11 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Körfezli - İç sahada kampı olur masraf başka birşey değil bu takım bu sene çıkamaz FUTBOL YOK GOL YOK YÖNETİM YOK TEKNİK DİREKTÖR YOK FUTBOLCU HİÇ YOK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 10:07
03

Sadrazam41 - Sanırsın ki çok büyük işler başarmışlar da Dedeman da kampa gireceklermiş ya bunlara Santral otel bile çok ortak tuvalet ortak banyo hamam böcekleri cirit atacak, leş gibi rutubet kokacak, belki o keskin koku beyinlerini açar da biraz futbol oynamayı akıl ederler.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:36
02

Korfezli Savasci - YouTube de salimos por abajo yaz 00. 00 da neuva chiago maçını veriyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:34
01

Burak - Boş işler istersen Rixos'ta gir farketmez bu saatten sonra.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 16:56
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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