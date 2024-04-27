Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Tanker kazasında yola dökülen benzin sebebiyle kapanan Karayolu 11 saat sonra açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli D-130 Karayolu'nda benzin yüklü tankerin kaza yaparak yan yatması neticesinde patlama riskine karşı kapanan yol, 11 saat sonra trafiğe açıldı.

Tanker kazasında yola dökülen benzin sebebiyle kapanan Karayolu 11 saat sonra açıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00'te Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayarak sürüklenen tanker 4 araca, adından üstgeçit ayağına çarptı. Kaza sebebiyle çekici tankerden koptu. Kazada tankerde yüklü benzin yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun iki istikametini trafiğe kapatarak çevre binalarda tahliye gerçekleştirdi.

YOL 11 SAAT SONRA AÇILDI

84 personel ve 23 araç ile 11 saat boyunca çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştirirken sızıntının denize ulaşmaması için gerekli önlemler alındı. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İzaydaş'a gönderildi. Yapılan çalışmalar sonrasında tanker çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

# çalışma, Gölcük, ilçe, Büyükşehir, araç, polis, sevk

27 Nis 2024 - 16:13 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Sinan D - Akaryakıt tankerlerinin, parlayıcı patlayıcı madde taşıyan araçların hız limitleri gözden geçirilmelidir. Adeta bomba yüklü araçların acil durumlarda duramayacakları hızlarda gitmeleri facialara sebebiyet verebilir. Daha güvenli yolculuk yapmak herkesin hakkıdır.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 09:05
02

Kartepeli - Alternatif yol yok. Kocaeli nin güney bölgesi için güney marmara otoyolunu yapmak için daha ne bekleniyor.

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 18:16
01

Hazirlik Yok - kazalara karşı en ufak bir plan ve hazirlign olmadigini acikca gosteren bir örnek daha .. ne zaman akillanacagiz ? bu afad denen gereksiz kurumdan bir an önce kurtulmak gerekiyor yazik.

Yanıtla . 8Beğen . 7Beğenme 27 Nisan 18:01
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL