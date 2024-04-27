Tanker kazasında yola dökülen benzin sebebiyle kapanan Karayolu 11 saat sonra açıldı

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00'te Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayarak sürüklenen tanker 4 araca, adından üstgeçit ayağına çarptı. Kaza sebebiyle çekici tankerden koptu. Kazada tankerde yüklü benzin yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun iki istikametini trafiğe kapatarak çevre binalarda tahliye gerçekleştirdi.
YOL 11 SAAT SONRA AÇILDI
84 personel ve 23 araç ile 11 saat boyunca çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştirirken sızıntının denize ulaşmaması için gerekli önlemler alındı. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İzaydaş'a gönderildi. Yapılan çalışmalar sonrasında tanker çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sinan D - Akaryakıt tankerlerinin, parlayıcı patlayıcı madde taşıyan araçların hız limitleri gözden geçirilmelidir. Adeta bomba yüklü araçların acil durumlarda duramayacakları hızlarda gitmeleri facialara sebebiyet verebilir. Daha güvenli yolculuk yapmak herkesin hakkıdır.
Kartepeli - Alternatif yol yok. Kocaeli nin güney bölgesi için güney marmara otoyolunu yapmak için daha ne bekleniyor.
Hazirlik Yok - kazalara karşı en ufak bir plan ve hazirlign olmadigini acikca gosteren bir örnek daha .. ne zaman akillanacagiz ? bu afad denen gereksiz kurumdan bir an önce kurtulmak gerekiyor yazik.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.