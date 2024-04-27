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Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kendi canına kıydı

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Gaziantep’te bir şahıs, çikolata ve şekerleme fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kendi canına kıydı mask
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Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir çikolata ve şekerleme fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özcan (60) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı Oğuz Bozkurt’un (49) tabanca ile kafasına ateş ettikten sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Olay sonrası fabrikada büyük korku ve panik yaşanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ŞAHIS DA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mustafa Özcan ve Oğuz Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahısların cenazeleri, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

27 Nis 2024 - 16:15 - Türkiye --- Okunma

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