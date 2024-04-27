Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde yeni Başkan Salim Yaşar

KANDIRALILAR 16. GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

11 Ocak 1994 tarihinde İzmit'te faaliyete geçen ve bu yıl 30. yaşını kutlayan Kocaeli Kandıralılar Derneği'nin 16. Olağan Genel Kurulu Fuar içi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Kocaeli Kandıralılar Derneği mevcut Başkanı Sinan Yolcu, Kandıralılar Derneği Kurucu isimlerinden Hüseyin Acurman, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, İş İnsanı Hikmet Erenkaya ve Kandıralı vatandaşlar katıldı. Genel Kurul’da Kocaeli Kandıralılar Derneği 16. Dönem Başkanı seçime tek aday olarak giren Salim Yaşar seçildi.

FAALİYETLERİ YÜRÜTME ÇABASINDA BULUNDUK

Başkanlık görevini Salim Yaşar’a devreden Sinan Yolcu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Pandeminin hemen akabinde göreve geldik. Pandemi gibi insanların ailesini bile insanların görmekten uzaklaştırıldığı bir dönemden sonra 2022 yılında Kocaeli Kandıralılar Derneğimizin 15. başkanı olarak görevlendirildik. O günden bugüne kadar da derneğimizin yönetim kurulundaki denetleme kurulu ve danışma kurulundaki arkadaşlarımızın destekleri ve gayretleriyle birlikte birçok faaliyetleri yürütme çabası içerisinde bulunduk.

KANDIRA KOCAELİ’NİN EN KÖKLÜ YERLEŞİM YERİDİR

Kandıra şahsına münasır, Kocaeli'nin en köklü ve en eski yerleşim yeri ve hizmete en fazla susayan bölgedir. İlçemiz aynı zamanda birlik ve beraberliğin en fazla sağlanması gereken yerdir ve sağlanması yönünde çaba sarf ettiğimize inanıyoruz. Görevi devralan kardeşim Salim Yaşar’a başarılar diliyorum.“ dedi.

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANINI GÖRMEK İSTERDİM

Geçmiş dönem dernek başkanları arasında yer alan Hüseyin Acurman kongrede söz alarak, “Hepimiz Kandıralıyız. Kandıra için düşünüyoruz. Yıllar önce ‘ Her Kandıralı'nın ve kendini Kandıralı hissedenler için bir şeyler yapma zamanı gelmiştir’ sloganı getirmiştik. 1994'te bu kürsüde söyledim. 30 sene geçti, hiç geri adım atmadık. Her zaman gönlümüzün sizinle olduğunu biliyorsunuz. Kandıralılar Derneği'nin İzmit'te bir genel kurulu oluyor. Seçimden yeni çıkmışız. Ben burada Kandıra Belediye Başkanını görmek isterdim.

KANDIRA SAHİL NİMETLERİNDEN FAYDALANAMIYOR

Arkadaşlar bakın, bir tarafımızda ağva var, aldı başını gitti. Hadi gidin bir otelde kalmak isteyin cebimizdeki para yetmez. Bir tarafımızda Karasu. Arada gelişmeyen bir kandıra var. Daha doğrusu sahilin nimetlerinden faydalanmayan bir Kandıra var. Yolumuz yapılıyor ama geç oldu. Hala da tamamen bitmedi. Yıllar önce bu yolun yapılması gerekiyordu.“ ifadelerini kullandı.

HERKESİN GÖRÜŞLERİNE DEĞER VERECEĞİZ

Salim Yaşar, yaptığı çalışmalar sebebiyle Sinan Yolcu’ya çiçek takdim etti ve konuşma gerçekleştirdi. Yaşar konuşmasında, “Biz Kocaeli Kandıralılar Derneği olarak tüm siyasi görüşlere açık olacağız. En yukarıdan en aşağıya kadar herkesin görüşlerine değer vereceğiz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Ben 193 dernek üyesi arkadaşım arkadaşım dışında da da hemşehrilerimizin fikirlerini, düşüncelerini dinleyeceğimi. Kandıra’nın kültürlerini yaşatmaya gayret edeceğiz. Arttırmaya çalışacağız. Daha büyük, daha iyi işler yapmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.” dedi.

SALİM YAŞAR’IN YÖNETİM LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Salim Yaşar, Baturhan Üretürk, Recep Yıldız, Harun Reşit Kocagöz, Mehmet Bayrak, Abdurrahman Kaymak, Adem Arı, Altınay Uçar, Oğuzhan Baykara.

Denetleme Kurulu: Ahsen Okyar, İbrahim Yılmaz, Volkan Yaşar, Pınar Arslan, İbrahim Üzülmez.