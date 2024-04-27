İşte Çelikhane ve Haddehane’nin madde madde iptal gerekçeleri

2. İDARE MAHKEMESİ KARAR VERDİ
Kartepe ilçesi Uzunbey mahallesinde yapılması planlan çelikhane ve haddehane projesi ile ilgili CHP tarafından açılan dava sonuçlandı. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava ÇED olumlu kararının iptaline karar verildi. Verilen kararında, meteorolojik analizler, akustik rapor, yerleşim alanlarına olan yakınlık, emisyon unsurlarının doğru çalışılmadığı gerekçesi ile ÇED olumlu kararının hukuka ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.
METEOROLOJİK ANALİZ YAPILMAMIŞ
Mahkeme heyeti aldığı kararda ÇED projesinde meteorolojik analizin projenin yapılacağı alan için değil, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü İstasyonu verilerine göre yaptığına dikkat çekti. Tesisin inşa edileceği temel alandaki rüzgar karakteri, yönü ve niteliği gibi ölçümlerin yapılmadığı, meteorolojik anlamda yerinde gözlem ve analiz olmadığı belirtildi. Ayrıca salınacak emisyonun yönünün ve izinin sürülerek emisyon güzergahı ve muhtemel kulvarının yerinde belirlenmediği belirtildi.
AKUSTİK RAPOR ÇELİŞKİLİ
ÇED dosyasında akustik raporun mülga yönetmeliğine göre hazırlandığı, ÇED kararı verildiğinde yürürlükte olmayan bir yönetmeliğe göre akustik rapor verildiğine dikkat çekildi. Yanlış yönetmeliğe göre hazırlanmasına raporda kümülatif gece gürültü değerlerinin aştığı belirlendiğinin görüldüğünü ifade eden karar, bilirkişi raporuna da bu konuda atıfta bulundu. ÇED raporunda en yakın yerleşim alanını 215 metre ile Uzunbey Mahallesi, başka bir noktada ise en yakın yerleşim alanının 11 metre olduğu belirten bir birinden farklı bilgilerin olduğu belirtildi. Bu nedenle ÇED’teki verilerin gürültü hesabı ve ölçümü ile ilgili tereddütler içerdiği ifade edildi.
EMİSYON VERİLERİ DOĞRU DEĞİL
Bilirkişi raporundaki toz tutma bacaları için ölçümlerin doğru yapılmadığı ile ilgili verilerle ilgili tespitlerin emisyon unsurunun doğru ve uygun biçimde çalışılmadığını gösterdiği belirtildi. ÇED raporunda altyapının yetersiz olduğu noktalarda bu durumun nasıl bertaraf edileceğinin alt yapı eksiklerinin nasıl ve ne şekilde tamamlanacağının net olarak gösterilmediğini belirten heyet, bu eksiklerin giderme noktasında bir öngörüye yer verilmediğine dikkat çekildi.
TRAFİK VE ÇEVREYE ETKİLERİ HESAPLANMAMIŞ
Heyetin verdiği kararda aynı zamanda tesise ulaşımda farklı yerlerden gelecek araçların geçeceği güzergaha olan etkileri, kullanılacak limanlar ve bunların etkilerinin de net olarak rapora yansıtılmadığına vurgu yapıldı. ÇED sürecinde alınan Elektrikli ve Elektronik Eşya Kontörlü yönetmeliğine göre atık yağların geçici depolama alanında ne kadar depolanacağı ve nasıl bertaraf edileceği ile ilgili bilgi olmadığı, atık suların nasıl bertaraf edileceğinin ön görülmediği, kurulacak atık su tesisinin ayrıntılarına yer verilmediği belirtildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(31 )
Hakan C - Sayın valim vekillerim başkanlarım sağlığımızı hukukçulara kalmadan siz korumalıydınız biz önce Allah a sonra size emanetiz
3000 Yıldır.... - Kartepede bacalı sanayiii kalmamalidîr..
Saçmalık... - İş kolu önem arzediyor. Lakin kartepeyi biterecek bi proje. Bence gitsinler daha sakin bi yere yapsınlar
Yenidoğan' Lı - Şimdilik, Dilovası olmaktan kurtulduk...
Timur - Çok yerinde bir karar. Teşekkürler CHP. Masum bir tahta parçası ile çocuklarımızı zehirleyen Yıldız Entegre, milyonlarca ton atık demir çelik işleyerek etrafında sağlıklı canlı bırakmaz. Bizimle beraber doğayı da katlader. Sabıkalı Yıldız Entegreye bu raporu veren bir daha düşünmeli.
Dobra - İYİ ama daha film bitmedi ki, hemen sevinmeyelim,daha bunun üst mahkemeleri,siyasi oyunlar,harita hileleri filan var......Zengin arabasını bayırdan aşırır bir şekilde, bekleyip görelim yıl bitmeden neler duyarız.
Kartepeli - Kartepe belediye de CHP olmaliydi, bu tavriyla onlar daha cok haketmis, CHP kartepeyi daha cok seviyormus buradaki tavir cok net bir gosterge. Bravo CHP, halkin istedigine kulak verdin
Gercekci - Iyiki muhalefet var, hersey para degil. Daha yildiz entegrenin yaptigi cevre vebhava kirliligi kartepe insaninin burnunu sizlatirken, nasil bu denli cevre etkileri olan bir projeye onay verilebilirdi. Bu projeyi gitsin Anadoluya yapsin Kocaeli artik limitlerini fazlasiyla doldurdu. AKP eski bakni Fikret Isik bile partisine ragmen projeye karsiydi, gel gorki CHP sahadaydi. Yasa CHP, siraslda Turkiye, Kocaeli buyuksehir var
Anlayın Artık - Allah tazı olsun bu kararı verenden neden anlamak istemiyorsunuz çok mu zor yahu halk istemiyor istemiyor istemiyor yapmayın şunu biz turist istiyoruz turizm istiyoruz anlayın artık bizi yöneten insanlar
. - Hâlbuki Kocaelispor stadyum isim sponsoru olmuş tonla para reklama gitmişti hayret
. - O yorumu beğenenmeyenler hangi amaçla beğenmedi acaba
Arzu - Yanında ki suntadan çıkan tozlar yıllardır sardı içimizi artık hava almak istiyoruz... El ele verelim bu işi tamamen bitirelim
K.Kaan - Bu kararı veren mahkemeden Allah razı olsun yüz binlerce insanın zehirlenip kanser olmasına mani oldular... sağ olsunlar var olsunlar...
Cengi̇z - Tabiiki iptal edilecek 4 yıl sonra seçim varrr, normalde jet hızıyla geçerdi..
Serkan Bilgin - Korkarim 2 ay sonra yeni bir yargı kararı cikarirlar
Akif - aslında ne güzel yasalar var, nelere nelere dikkat ediliyor izin verilmesi için ama bir de gerçeklere bakıyoruz şehrin üstü duman örtüsü kaplı. bu kurallara dikkat edilmiş olaydı şu pislik salan hiçbir fabrika yapılamazdı hepimizin ömründen yiyor bu pis hava. inşallah petrol zengini oluruz da, belki para lazım diye bu kadar göz yumulan işlerin sonu gelir ülkemizde. Her konu da kuralsızlık almış başını gidiyor.
Hakan C - Helal olsun sana hakim bey.
Kuram - Bırakın Haddehane açılmasını da Limanlara gidin Hurda getiren gemilerde ve iskelede depolanmış hurdaların Radyosun ölçümü yapın sonuca bakın ne çıkacak Ülkemize resmen zehir geliyor getiriliyor Kontrol yok denetleyen yok
Sardalya - Kartepede ağır sanayinin ne işi var.Stadyumu,spor kompleksleri,ormanyası, teleferiği gibi olanakları olan cennet gibi yeri cahil birileri harcamaya çalışıyor.Gidin Nüfusun az olduğu yerlere insanlar bi temiz hava alsın.
Levent - Ülkesini ve Dünyayı sevenleri kutluyorum.Elinize sağlık adalet
Derinceli Dadaş - Rabbim bunların gözünü doyursun. İnşallah Kocaeli'nde kökleri kurur.
Mehmet öz. - Allah razı olsun bu kararları veren mahkemelerden,demekki hala vatanını seven hukukçularımız varmış ,Allah hepsini korusun ,sağlık mutluluklar diliyorum.
İhvan - Hahahah aldınız mı çed raparonu, helal olsun mahkemeye.
Çevre Mühendisi - Köseköy halkına hayırlı olsun. Bölge için çok büyük tehlikeli bir yatırımdı.
Serkan Bilgin - 2 ay sonra yeni bir yargı kararı çıkarır lar kimse engelleyemez malesef .
Çevreci - İbrahim in olayından bir milyon kat önemli bir olay, maalesef yüzde bir i kadar dikkat çekmemiş, zaten bize futbol şarkı türkü magazin lazım.
Ahmet - şükür
Kartepeli - cennet gibi kartepeyi 3 kurus icin katletmek isteyenler, ona izin verenler, onay verenler fırsat bulamasın. doga katliamından zengin olanın boğazında kalsın . kartepede küçücük bir dairesi olan tüm hayatı boyunca ancak bunu kazanabilmiş bir kartepeli olarak şimdi de yokedilmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan kartepe için yazıyorum. en kötü kişilerin aklına bile cennet gibi tabiatın üzerine haddehane kurmak gelmez yazıklar olsun. günahtır be.. insanlardan utanmıyorsunuz.
Oğuz - Demek hala ülkesini ve bu şehri seven,para için çoluk çocuğun geleceğini satmayacak insan evlatları varmış.Bu proje Kartepe ve bölgenin ölüm fermanıdır,buna onay verenler,proje diye sunanlar net vatan hainidir.Benzer ihaneti kentin limanları içinde yaptılar şimdi gidilecek ne yol kaldı nede sahil bölgelerinde oturacak mahalle.Gürültüden,kokudan,pislikten körfez bölgesi bitti.O taraf bitti şimdi gözlerini diğer tarafa dikmişler.Buna başta büyükşehir ve valilik karşı çıkması gerekirken anlaşılan ihanete ilk ortak olanlar bu kurumlar.Sorarsan kenti çok seviyorlar...!
mahmut - bu kararı veren hakimden allah razı olsun. çoluk çocuğumuzun sağlığını koruduğu için kendisine ve ailesine rabbim sağlıklı uzun ömürler versin.
Kartepe41 - Çok şükür
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.