İşte Çelikhane ve Haddehane’nin madde madde iptal gerekçeleri

2. İDARE MAHKEMESİ KARAR VERDİ

Kartepe ilçesi Uzunbey mahallesinde yapılması planlan çelikhane ve haddehane projesi ile ilgili CHP tarafından açılan dava sonuçlandı. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava ÇED olumlu kararının iptaline karar verildi. Verilen kararında, meteorolojik analizler, akustik rapor, yerleşim alanlarına olan yakınlık, emisyon unsurlarının doğru çalışılmadığı gerekçesi ile ÇED olumlu kararının hukuka ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

METEOROLOJİK ANALİZ YAPILMAMIŞ

Mahkeme heyeti aldığı kararda ÇED projesinde meteorolojik analizin projenin yapılacağı alan için değil, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü İstasyonu verilerine göre yaptığına dikkat çekti. Tesisin inşa edileceği temel alandaki rüzgar karakteri, yönü ve niteliği gibi ölçümlerin yapılmadığı, meteorolojik anlamda yerinde gözlem ve analiz olmadığı belirtildi. Ayrıca salınacak emisyonun yönünün ve izinin sürülerek emisyon güzergahı ve muhtemel kulvarının yerinde belirlenmediği belirtildi.

AKUSTİK RAPOR ÇELİŞKİLİ

ÇED dosyasında akustik raporun mülga yönetmeliğine göre hazırlandığı, ÇED kararı verildiğinde yürürlükte olmayan bir yönetmeliğe göre akustik rapor verildiğine dikkat çekildi. Yanlış yönetmeliğe göre hazırlanmasına raporda kümülatif gece gürültü değerlerinin aştığı belirlendiğinin görüldüğünü ifade eden karar, bilirkişi raporuna da bu konuda atıfta bulundu. ÇED raporunda en yakın yerleşim alanını 215 metre ile Uzunbey Mahallesi, başka bir noktada ise en yakın yerleşim alanının 11 metre olduğu belirten bir birinden farklı bilgilerin olduğu belirtildi. Bu nedenle ÇED’teki verilerin gürültü hesabı ve ölçümü ile ilgili tereddütler içerdiği ifade edildi.

EMİSYON VERİLERİ DOĞRU DEĞİL

Bilirkişi raporundaki toz tutma bacaları için ölçümlerin doğru yapılmadığı ile ilgili verilerle ilgili tespitlerin emisyon unsurunun doğru ve uygun biçimde çalışılmadığını gösterdiği belirtildi. ÇED raporunda altyapının yetersiz olduğu noktalarda bu durumun nasıl bertaraf edileceğinin alt yapı eksiklerinin nasıl ve ne şekilde tamamlanacağının net olarak gösterilmediğini belirten heyet, bu eksiklerin giderme noktasında bir öngörüye yer verilmediğine dikkat çekildi.

TRAFİK VE ÇEVREYE ETKİLERİ HESAPLANMAMIŞ

Heyetin verdiği kararda aynı zamanda tesise ulaşımda farklı yerlerden gelecek araçların geçeceği güzergaha olan etkileri, kullanılacak limanlar ve bunların etkilerinin de net olarak rapora yansıtılmadığına vurgu yapıldı. ÇED sürecinde alınan Elektrikli ve Elektronik Eşya Kontörlü yönetmeliğine göre atık yağların geçici depolama alanında ne kadar depolanacağı ve nasıl bertaraf edileceği ile ilgili bilgi olmadığı, atık suların nasıl bertaraf edileceğinin ön görülmediği, kurulacak atık su tesisinin ayrıntılarına yer verilmediği belirtildi.