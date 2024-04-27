Gazze'de son durum: Can kaybı 34 bin 356'ya çıktı

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana aralıksız bir şekilde saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 4 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 388’e, yaralananların sayısının 77 bin 437’ye yükseldiği ifade edildi.
SU KUYULARININ YÜZDE 70'İ HİZMET DIŞI
Beyt Lahya Belediye Başkanı Alaa el-Attar yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70'inin ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50'sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.