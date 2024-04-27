Darıca GB 28 yıl sonra amatör lige düştü

AKHİSARSPOR’U YENMESİ YETMEDİ

Geçen hafta deplasmanda Ağrıspor’a 1-0 mağlup olan, düşme hattına inen Darıca GB, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçını kazanması yetmeyecekti. Üç puan önündeki Bayburtspor’un da deplasmanda Fatsa Belediyespor’a yenilmesi gerekiyordu. Darıca GB, 44.dakikada Yağız Gül, 57.dakikada Hozan Harman’ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bayburtspor da, deplasmanda 33.dakikada H.İbrahim Esen’in golüyle 1-0 kazandı. 25 puanla ligi tamamlayan Darıca GB, uzun yıllar sonra amatör kümeye düştü. 28 puana yükselen Bayburtspor ile ligde kaldı.

1934 yılında kurulan, 1985-86 sezonunda ilk kez profesyonel ligde mücadele etme hakkı kazanan Darıca GB 8 yıl 3.Lig’de yer aldıktan sonra 1993-94 sezonunda yeniden amatör lige düştü. 1996-97 sezonunda yeniden 3.Lig’e dönen Sarı-Yeşilliler tam 28 yıl aradan sonra bir kez daha amatör kümeye indi.

VİDEO- Son haftaya Darıca GB’nin 3 puan önünde giren Bayburt son maçında Fatsa’ya konuk oldu. Bayburt’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta Diyarbakır bölgesi hakemi devre biterken ev sahibi takımın çok açık bir penaltısını vermedi.

Kaynak: Spor Servisi