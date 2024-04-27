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27 Nis 2024 - 18:34- Spor G:

Darıca GB 28 yıl sonra amatör lige düştü

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3.Lig 3.Grup’ta yer alan Darıca GB, son maçında evinde Akhisarspor’u konuk etti. Son haftaya düşme hattında giren Sarı-Yeşilli ekip, rakibini 2-0 yenmesine rağmen, bu galibiyet yetmedi. Bayburtspor da, deplasmanda Fatsa Belediyespor’u 1-0 mağlup edince, Darıca GB BAL’a düştü.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Darıca GB 28 yıl sonra amatör lige düştü
Darıca GB 28 yıl sonra amatör lige düştü
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AKHİSARSPOR’U YENMESİ YETMEDİ

Geçen hafta deplasmanda Ağrıspor’a 1-0 mağlup olan, düşme hattına inen Darıca GB, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçını kazanması yetmeyecekti. Üç puan önündeki Bayburtspor’un da deplasmanda Fatsa Belediyespor’a yenilmesi gerekiyordu. Darıca GB, 44.dakikada Yağız Gül, 57.dakikada Hozan Harman’ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bayburtspor da, deplasmanda 33.dakikada H.İbrahim Esen’in golüyle 1-0 kazandı. 25 puanla ligi tamamlayan Darıca GB, uzun yıllar sonra amatör kümeye düştü. 28 puana yükselen Bayburtspor ile ligde kaldı.

1934 yılında kurulan, 1985-86 sezonunda ilk kez profesyonel ligde mücadele etme hakkı kazanan Darıca GB 8 yıl 3.Lig’de yer aldıktan sonra 1993-94 sezonunda yeniden amatör lige düştü. 1996-97 sezonunda yeniden 3.Lig’e dönen Sarı-Yeşilliler tam 28 yıl aradan sonra bir kez daha amatör kümeye indi.

VİDEO- Son haftaya Darıca GB’nin 3 puan önünde giren Bayburt son maçında Fatsa’ya konuk oldu. Bayburt’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta Diyarbakır bölgesi hakemi devre biterken ev sahibi takımın çok açık bir penaltısını vermedi.

Darıca GB 28 yıl sonra amatör lige düştü
Darıca GB 28 yıl sonra amatör lige düştü

Kaynak: Spor Servisi

27 Nis 2024 - 18:34 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Erdoğan Kaplan - Alt yapıdan yetiştirdiği ve profesyonel yaptığı hiç bir futbolcuya sahip çıkmayan takımın bu hale düşeceği malumdur.Kimse yüreğiyle oynamaz ise olacağı bu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:42
03

Dobra - DARICA'NIN yendiği eski SÜPER LİG takımı Akhızar da amatöre düştü bu arada, haberiniz olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 10:27
02

Spor - Şimdi rahatlayın ey Darıcalılar ağır geldi belediye başkanları iş adamları sanayiciler bir darıcaya sahip çıkamadınız yazıklar olsun inmesi kolay hadi çıkarında göreyim öldürdünüz Darıca spor ü şimdi kına yakın

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 09:16
01

Ahmet - Kocaeli takımları sahipsiz hepsi balda amatörde kocaelispor ite kalka taraftar baskısıyla buralara geldi kocaelinde siyasiler ellerini çekmedikce başarı gelmez torpili topçular hepsi hocalar yazık bu şehire

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:01
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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