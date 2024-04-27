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Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu

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Bu yıl hac organizasyonunda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu.

Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu mask
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Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında mülakat sonucu hacda görev alacak sağlık personeli belirlendi.

Görevlendirmesi durumunu öğrenmek isteyenler, Başkanlığın "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Görev alacak sağlık çalışanlarının pasaport ve ilgili evrakını bulundukları il müftülüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

27 Nis 2024 - 20:46 - Türkiye --- Okunma

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