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27 Nis 2024 - 21:05- Siyaset G:

İYİ Parti'de yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

İYİ Parti'de yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu mask
İYİ Parti'de yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için ilk turda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

İYİ Parti'de yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.

YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak 548 oy alan rakibi Koray Aydın'ı geride bıraktı ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İkinci turda adaylıktan çekilen Tolga Akalın, kendisine destek veren delegeleri serbest bıraktı.

Tolga Akalın'ın ardından Günay Kodaz da, yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı.

Genel başkanlık yarışı Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçti.

SEYİRCİ ALINMADI

Kurultaya seyirci alınmadı. Organizasyon komitesi, bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

Kaynak: AA

# yeni, başkan, parti, seçim

27 Nis 2024 - 21:05 - Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Serhat - O değilde arka tarafta Bozkurt işareti yapan arkadaşlar yanlış yerdesiniz

Liderinizden kaç defa o işareti gördünüz

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 28 Nisan 07:29
04

Ee - kendisini tanımam lakin akşenerin gitmesi muhalefet acısından iyi oldu.yahu adamları zorla cumhurbaşkanı adayı yaptıracaktı :D

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 22:14
02

Bence - Musavat dervisoglu gayet beyefendi bir kişi, Koray Aydın bu ülkenin hali hazırsanız yapısıyla uyusmuyor

Yanıtla . 7Beğen . 6Beğenme 27 Nisan 21:39
01

Derinceli Dadaş - Koray kaybetmeye mahkum. Hiç sevemedim bu zatı.

Yanıtla . 12Beğen . 5Beğenme 27 Nisan 21:36
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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