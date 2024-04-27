İYİ Parti'de yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oldu.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için ilk turda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.
SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI
Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.
İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.
Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.
YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
Üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak 548 oy alan rakibi Koray Aydın'ı geride bıraktı ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.
TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
İkinci turda adaylıktan çekilen Tolga Akalın, kendisine destek veren delegeleri serbest bıraktı.
Tolga Akalın'ın ardından Günay Kodaz da, yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı.
Genel başkanlık yarışı Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçti.
SEYİRCİ ALINMADI
Kurultaya seyirci alınmadı. Organizasyon komitesi, bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Serhat - O değilde arka tarafta Bozkurt işareti yapan arkadaşlar yanlış yerdesiniz
Liderinizden kaç defa o işareti gördünüz
Yurdum Insanı - Altı ay sonra kapanır
Hayalet - Koray aydını, 1999 depreminden beri sevmem
Ee - kendisini tanımam lakin akşenerin gitmesi muhalefet acısından iyi oldu.yahu adamları zorla cumhurbaşkanı adayı yaptıracaktı :D
Vatandaş Rıza - İyi parti bitmiştir.gomun gitsin
Bence - Musavat dervisoglu gayet beyefendi bir kişi, Koray Aydın bu ülkenin hali hazırsanız yapısıyla uyusmuyor
Derinceli Dadaş - Koray kaybetmeye mahkum. Hiç sevemedim bu zatı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.