Güneşspor, Sakarya’da final oynayacak

PAZAR GÜNÜ FİNALDE KARTAL İLE KARŞILAŞACAK
Adapazarı Erenler Stadı’nda oynanan maçın 20.dakikasında Güneşspor 1-0 geriye düştü. Temsilcimiz, 66.dakikada Bahadır Kurt’un golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 biten maçta finale çıkacak takımı penaltı atışları belirledi. Güneşspor ve rakibi 5’er penaltının 3’ünü atıp, ikisini kaçırdı. Seri penaltılarda Güneşspor’dan Ahmet Günaydın ilk penaltıyı gole çevirdi. Güneşspor kalecisi Tamer Öztürk de penaltıyı kurtarınca, temsilcimiz finale adını yazdırdı. Güneşspor, Pazar günü Sakarya’da şampiyonluk maçına çıkacak, İstanbul’un bir diğer takımı Kartalspor ile 16.00’da karşılaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli - GÜNEŞSPOR'UMUZA CANI GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİZ
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.