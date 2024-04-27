Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Nis 2024 - 21:48- Spor G:

Güneşspor, Sakarya’da final oynayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda Sakarya’da temsil eden Güneşspor, ilk gün Zonguldak Ereğli Demirspor’u 5-0 mağlup etti. Grubunda ikinci maçını İstanbul Havataşspor ile oynayan Yeşil-Siyahlı ekip, rekibiyle 1-1 berabere kaldı, penaltılarla turu geçti.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Güneşspor, Sakarya’da final oynayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

PAZAR GÜNÜ FİNALDE KARTAL İLE KARŞILAŞACAK

Adapazarı Erenler Stadı’nda oynanan maçın 20.dakikasında Güneşspor 1-0 geriye düştü. Temsilcimiz, 66.dakikada Bahadır Kurt’un golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 biten maçta finale çıkacak takımı penaltı atışları belirledi. Güneşspor ve rakibi 5’er penaltının 3’ünü atıp, ikisini kaçırdı. Seri penaltılarda Güneşspor’dan Ahmet Günaydın ilk penaltıyı gole çevirdi. Güneşspor kalecisi Tamer Öztürk de penaltıyı kurtarınca, temsilcimiz finale adını yazdırdı. Güneşspor, Pazar günü Sakarya’da şampiyonluk maçına çıkacak, İstanbul’un bir diğer takımı Kartalspor ile 16.00’da karşılaşacak.

# İstanbul, Sakarya

27 Nis 2024 - 21:48 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.330 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfezli - GÜNEŞSPOR'UMUZA CANI GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİZ

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 07:08

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL