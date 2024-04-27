Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyoruz. Kurultayın demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.