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Derince Birlikspor’a kupasını Gökçe verecek

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2.Küme C Grubu’nda şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Derince Birlikspor, bir yıl aradan sonra yeniden 1.Küme’ye çıkmıştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Pazar günü 17.00’de Derince Stadı’nda Körfez Atılımspor’u konuk edecek.

Uğur Uludağ
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Derince Birlikspor’a kupasını Gökçe verecek mask
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KUPASINI ALACAK

Derince Birlikspor, bu maçtan önce şampiyonluk kupasına kavuşacak. Derince Birlikspor’a kupasını Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe verecek. Derince Birlikspor Koordinatörü Şaban Erarslan, “Bu mutlu günümüzde Derinceli spor severleri maçımıza bekleliyoruz” dedi.

# Derince

27 Nis 2024 - 22:28 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Yorumlar

(1)
01

Ayhan - Derince Birlikspor un geçmişte başkanlığını yapan Sayın başkanımıza çok yakışır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 19:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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