Derince Birlikspor’a kupasını Gökçe verecek

KUPASINI ALACAK
Derince Birlikspor, bu maçtan önce şampiyonluk kupasına kavuşacak. Derince Birlikspor’a kupasını Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe verecek. Derince Birlikspor Koordinatörü Şaban Erarslan, “Bu mutlu günümüzde Derinceli spor severleri maçımıza bekleliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan - Derince Birlikspor un geçmişte başkanlığını yapan Sayın başkanımıza çok yakışır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.