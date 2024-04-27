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27 Nis 2024 - 23:24- Siyaset G:

Cumali Durmuş, Müsavat Dervişoğlu’nun GİK listesine girdi

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İYİ Parti’nin Kocaeli’deki önemli ismi Cumali Durmuş, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu’nun Genel İdare Kurulu (GİK) listesine girdi. Durmuş, Meral Akşener döneminde de GİK Üyesi olarak partisine hizmet etmişti.

Yavuz Solmaz
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Cumali Durmuş, Müsavat Dervişoğlu’nun GİK listesine girdi mask
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MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İYİ PARTİ’NİN YENİ GENEL BAŞKANI

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu. Dervişoğlu’nun GİK listesinde İYİ Parti’nin Kocaeli’de önemli isimlerinden olan Cumali Durmuş’ta yer aldı. Durmuş, Akşener’in de GİK listesinde yer alıyordu.

İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ASİL LİSTE

Cumali Durmuş, Ayyüce Türker Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcen Taşçı, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, Emre Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan,Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun.

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27 Nis 2024 - 23:24 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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