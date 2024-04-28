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28 Nis 2024 - 00:03- Türkiye G:

Polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit

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Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. Meslektaşlarına kurşun yağdıran polis, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'nün şehit olduğunu duyurdu.

Polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit mask
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Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım  Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı. Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA: 2 ŞEHİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş., etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA

# sosyal, sevk, polis, asayiş

28 Nis 2024 - 00:03 - Türkiye --- Okunma

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Yorumlar

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İzmitttt - Polisler vatandaşları nasıl durdurup gbt sorabiliyorsa polisleri de sıkı bir şekilde denetleyen bir sistem oluşturulmalı varsa da bence yetersiz. Milletin parasıyla alınan tabancaları bilinçsizce kullanmamaları gerekiyor. Şahsen ben canımı sokakta bulmadım

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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