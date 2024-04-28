İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın

856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.