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İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın

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İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın mask
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856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

# Yangın, polis

28 Nis 2024 - 01:10 - Türkiye --- Okunma

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