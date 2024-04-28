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Milli sporcu Busenaz Sürmeneli'den ilk Avrupa şampiyonluğu

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Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli'den ilk Avrupa şampiyonluğu mask
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası finalinde 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek kariyerindeki tek eksik olan altın madalyaya uzandı.

2019’da Alcobendas’ta, 2022’de de Budva’da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz Sürmeneli, ilk kez finalde yer aldığı 2024 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşarak tarihe geçti.

Kaynak: İHA-AA

28 Nis 2024 - 01:49 - Spor --- Okunma

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