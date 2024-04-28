Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 28 Nisan 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Kandıra, Gebze, Kartepe, Darıca, Çayırova, Dilovası, İzmit, Başiskele, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|58919
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇARSI, ÇARŞI
|1. SK., 4. SK., AK HASAN CD., BURÇ SK., GARAJ CD., USTA
|28.04.2024
|09:00
|15:30
|59164
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS SB, BARIŞ
|1804/2. SK., KOŞU YOLU CD.
|28.04.2024
|09:00
|12:00
|59290
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|AKSEMSEDDIN, HANIMAĞA CD., KARANLAR, KARANLAR SK., ZERDA SK.
|28.04.2024
|09:00
|11:00
|59351
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKASYA SK., AKKONAK, AKKONAK SK., ALADAĞ SK., ALİM SK., BAGDAT, BASAKÇI, BEREKETLİ., BESIK, BEŞİK SK., BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BURÇ, ÇALIKUSU, ÇAMLI, ÇAMLI SK., DİNAMİK SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, EMRAH, GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN, HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., ISTIKBAL SK., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İSKENDER SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KARATAY SK., KILAVUZ SK., KULELİ SK., MACERA, MARTI SK., MELEK, MELEK SK., MELTEM SK., MEVSİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., NAME SK., NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖZVEREN SK., RAHMİ SK., SAKIN, SEVİLMİŞ, TABİAT SK., TOPBAS, TURNA SK., YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK.
|28.04.2024
|09:00
|10:00
|59352
|KOCAELİ
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CEVDET SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KARANFİL SK., KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAKİN SK., SAMET SK., SELVİ SK., SEYMA, ŞELALE SK., TEOMAN SK., TOROS SK., TUZLA CD., ULUBEY SK.
|28.04.2024
|08:30
|15:30
|59353
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|HÜNER SK., ÖZBİLEN SK., TAÇ SK.
|28.04.2024
|09:00
|17:00
|59354
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE
|ARPAÇAY SK., ASLI, AŞIK SK., BAGDAT CD., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEVİK, ÇUHANE, DEMİRCİ SK., DİBEKTAŞI SK., ELİT SK., ELMALIK SK., ENERJİ SK., ENGİNAR SK., ERASLAN, EREN, FETIH, GAZI, GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖKSU SK., GÖZPINAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜRCAN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HAREM SK., HEYBELİ SK., IDEAL, INKILAP, İSTİKBAL SK., KARAKAŞ SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, LEYLEK, MEHMET AKİF CD., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., PİYADE SK., PUMA SK., SARAYBAHÇE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOLMAZ SK., SÜLEYMANİYE CD., TAŞ SK., TOPBAS SK., UYGAR SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YURDUM, YURDUM SK.
|28.04.2024
|12:00
|13:00
|59355
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|BATTALGAZI CD., BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., ÇİLEK SK., GIPTA, GIPTA SK., HACILAR SK., IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İNAN SK.
|28.04.2024
|08:30
|15:30
|59373
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN
|ADAK SK., AKİT SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BERAT SK., DAVET SK., DİLBER SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., EVREN, EVREN SK., FATIH, FATİH CD., FİKRET SK., GÜLDEN SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HALIS, HAMİT KAPLAN SK., HASAT, HASAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER, HAYDAR ZAFER SK., IBNI SINA, ILICA, ILICA SK., İNCESU SK., İYİNİYET SK., KARA AHMET SK., MIZADI, MIZRAK SK., NASUH AKAR SK., NEDIME SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., ÖKSÜZ SK., SERHAT SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ULUBATLI HASAN SK., VAKİT SK., YAŞAR DOĞU SK., YEMIS, YEMIS SK., YEMİŞ SK.
|28.04.2024
|08:30
|15:30
|59381
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS
|ACEM SK., ADEM SK., AKNUR SK., AŞIROĞLU CD., ATATÜRK, BALIM SK., BEREN, BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BONCUK, CANSEL SK., CESUR, CESUR SK., CUMHUR SK., ÇELENK, ÇELENK SK., DEMİRAY SK., DERE, DICLE, DİCLE SK., DİLARA SK., DOĞUŞ SK., ENİS SK., ERMAN SK., FATIH CD., FECRİ SK., FELEK SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAZEL SK., GEZGIN, GEZGİN SK., GIRNE SK., GİRNE SK., GÜLÜM SK., GÜVEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKKANİYET SK., HAMZA SK., HASAN TAHSİN CD., HİZMET SK., HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜR SK., HÜRMÜZ SK., HÜRRİYET SK., ISTIKLAL, KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., MAKBUL, MAKBUL SK., MANOLYA SK., MİZADİ SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., OKAN, OKAN SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, REZZAN SK., SALİH SK., SARDUNYA, SEVCAN SK., ŞEHİT SK., TAMER SK., VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YALIM, YALIM SK., YAMAN SK., YAVUZ, YAZGÜLÜ SK., ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK.
|28.04.2024
|08:30
|15:30
|59383
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS
|BAŞARAN SK., CAHİDE SK., CAVİT SK., EDA SK., ENFES SK., HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL, MORAL SK., NACİ KUNT CD., SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, ULUÇ SK., ÜNVER SK.
|28.04.2024
|08:30
|15:30
|59385
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR
|1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., BANU SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELMALI SK., EMİR SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK.
|28.04.2024
|00:10
|05:00
|59386
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236, 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., ZAKKUM SK.
|28.04.2024
|00:10
|05:00
|59387
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AGAH ATES, SIRINYALI, ŞİRİNYALI
|BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR, YAMANLAR SK.
|28.04.2024
|09:00
|14:00
|59393
|KOCAELİ
|GEBZE
|ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET
|2201. SK., 2202. SK., 2203., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2242. SK., 2244. SK., 2250. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3. SK., 2334/5., 2334/8. SK., 2335/1. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., NECİP FAZIL CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YAVUZ SULTAN SELIM
|28.04.2024
|10:00
|12:00
|59394
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE
|535. SK., 538. SK.
|28.04.2024
|10:30
|13:00
|59403
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|KOZALI SK., KUMRU, KUMRU SK., KUMSAL SK., KUZEY, KUZEY SK., PEMBE KÖŞK SK.
|28.04.2024
|15:00
|18:00
|59410
|KOCAELİ
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD.
|28.04.2024
|09:30
|13:00
|59411
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|KILIÇ, KIVILCIM
|28.04.2024
|09:00
|12:00
|59412
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SARIMEŞE
|KIRAÇ SK.
|28.04.2024
|09:00
|14:00
|59413
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK, PANAYIR
|AKYOL SK., AYBÜKE SK., BAKIRCI SK., CAN SK., ÇIRAĞAN SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD, HORON, HORON SK., ISIKLI, IŞIKLI SK., KİRAZLI SK., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENKAYA, ŞENKAYA SK., YAZ, YAZ SK.
|28.04.2024
|09:00
|14:00
|59421
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|12.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DİZDAROĞLU CD., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HİZMET SK, İFTİHAR SK, İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KANAAT SK., KARADERE CD., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEMISLER, MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MOLLAGARİP SK., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKOÇ SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SÖNMEZLER SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK., TOPKAPI, UZAK, VAROL SK., YAKIN, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK.
|28.04.2024
|09:00
|17:00
|59424
|KOCAELİ
|GEBZE
|MEVLANA
|844. SK., 844/1. SK., 845. SK., 846. SK., 847., 848. SK., ISSIKGÖL CD.
|28.04.2024
|11:00
|13:00
|59425
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ
|1, 2424. SK., 3020. SK., 3313., 3315., 3317., 3318, 3318., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4426. SK., 4429., 4432., 4436, 4438, 4439., 4440, 4450., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ATATÜRK CD., AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., İSTANBUL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KISA SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LOKMAN SK., MADEN, MADEN CD., MERCAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİL SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., YILDIZ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK.
|28.04.2024
|08:30
|16:00
|59442
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET
|DINÇ, MELODİ, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK.
|28.04.2024
|09:30
|15:00
|59443
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE, RAHMİYE, YAYLACIK
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|28.04.2024
|04:00
|09:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorumlar
(4 )
Birey - Senelerdir bu böyle neden alt yapı duzeltililemiyor.
Mustafa - Paramızla rezil oluyoruz bu elektrik konusunda... Hani TR yüzyılı hani nerde sepaş
Berat K. - Bizim buralarda elektrik kesilmedi
Sensiz Geceler - Yıl 2024 Kocaeli'nin elektrik sorunu bir türlü çözülmedi
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