28 Nis 2024 - 09:11 - Ekonomi

Gram altın ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 28 Nisan 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki 28 Nisan 2024 Pazar gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...