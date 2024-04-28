Ünal Özmural'ın acı günü

İzmit Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural'ın annesi Sadife Özmural 83 yaşında hayatını kaybetti. Özmural vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Ailemizin en büyüğü canım annemi bugün kaybettim. Cenazesi Pazar günü Yahya Kaptan Merkez Camii'nden ikindi namazına müteakip Kent Mezarlığına defnedilecektir. Hayatı paylaştığın 83 yılın son günü bu günmüş. Mekanın cennet olsun canım annem..."
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mustafa Soydabaş - Rabbimiz rahmet ve merhametiyle muamele eylesin mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Ziya Demirer,Nüzhetiye - Allah rahmet eylesin çok iyi bir büyüğümüzdü mekanı cennet olsun,yakınnlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.