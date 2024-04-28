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28 Nis 2024 - 09:52- Gündem G:

Ünal Özmural'ın acı günü

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İzmit Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural'ın annesi Sadife Özmural (83) yaşamını yitirdi.

Ünal Özmural'ın acı günü mask
Ünal Özmural'ın acı günü
Ünal Özmural'ın acı günü
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İzmit Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural'ın annesi Sadife Özmural 83 yaşında hayatını kaybetti. Özmural vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Ailemizin en büyüğü canım annemi bugün kaybettim. Cenazesi Pazar günü Yahya Kaptan Merkez Camii'nden ikindi namazına müteakip Kent Mezarlığına defnedilecektir. Hayatı paylaştığın 83 yılın son günü bu günmüş. Mekanın cennet olsun canım annem..."

Ünal Özmural'ın acı günü

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Nis 2024 - 09:52 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(2)
02

Mustafa Soydabaş - Rabbimiz rahmet ve merhametiyle muamele eylesin mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 21:32
01

Ziya Demirer,Nüzhetiye - Allah rahmet eylesin çok iyi bir büyüğümüzdü mekanı cennet olsun,yakınnlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 10:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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