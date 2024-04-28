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28 Nis 2024 - 10:03- Gündem G:

Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

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Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmalarıyla Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor

Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor mask
Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor
Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak’ın 2023 yazında 9 ayrı plajda dalgalanmasını sağlamıştı. Büyükşehir, kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yılda almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmaları ile Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor.

Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

SOSYAL DONATI ALANLARI YENİLENİYOR

Vatandaşların sahillerde aileleriyle oturup dinlendikleri sosyal donatı alanlarını yenileyen ekipler, halkın güvenli ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesini amaçlıyor. Bu bağlamda çürümüş ipek halat ve dubalar ile tahrip olmuş ahşapları yenileyen ekipler, plajlardaki iskelelerin bakımlarını yaparak daha kullanışlı hale getirdi. İskelelerdeki kayık çekek yerlerinin bozuk alanlarını onarımdan geçiren Büyükşehir, sahillerde bulunan bisiklet ve yürüyüş yollarının çizgilerini de yenileyerek vatandaşların memnuniyetini kazandı.

Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

ATIKLAR SAHİLLERDEN TEMİZLENİYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Çöp, izmarit, cam, taş ve organik atıkların sahillerden temizlenmesini sağlayan ekipler, kent genelindeki kıyıların daha temiz bir görünüme kavuşması için yoğun bir mesai harcıyor.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, yeni, sosyal, Büyükşehir

28 Nis 2024 - 10:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

Serdar - Her zaman Cebeci'ye Kerpe'ye hizmet ediliyor Birazda Babalı'ya bakılsa olur mu ? Yazın yüzlerce insan geliyor ne bir kafeterya ne bir lokanta var gelen geri dönüyor 20 m2'lik 2 bakkal o kadar...!!!

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 28 Nisan 16:38
07

Necdet - Birde belediye kayık baglama yeri yapsa mükemmel olur yanlız dernek gibi koop gibi insanlara degil halka versin kıra karsılıgında yetti artık bu işkence kayık alamıyoruz yer yok balık tutamıyoruz .denizin dibinde yaşıyoruz denizden uzak

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 16:33
06

Çenesuyu - Turizme açılmalı plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL olmalı

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 28 Nisan 15:27
04

3000 Yıldır.... - Maliye oljmanlarının yıkılmada geç kalındı...

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 12:52
03

. - Atık bırakanlara neden ceza yazılmıyor?

O hâlde trafik de de kimseye ceza yazılmasın

Yani halk gitsin sahillerde parklarda kutlama vs yapsın her yerde konfeti izmarit vs bıraksın ama hiç ceza yazılmasın

Sonra yurtdışına çıkıp ülkemize dönünce herkese ballandıra ballandıra şöyle temizler böyle trafik de saygılılar diye anlatmak çok komik değil mi?

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 12:11
02

Izmitli - Herkez marmaranin sularina aticak bu yaz kendini marmaranin sularini temizleyenlerde egenin akdenizin en lüks otellerinde tatil yapiyor olucak

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 11:08
01

Serdar - Şu kumcagizdaki devasa araziye sahip olan ama hiç işlevi olmayan maliye lojmanlarini kaldirsalar artık yeter...İnsanlar araç park yeri bulamazken kocaman alan 3-5 tane maliye memuru tarafından kapatılmış....Büyükşehir, kandıra belediyesi maliyecilere daha başka yerde lojman yapsa ibyero belediye alsa artık yeter yeter....

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 28 Nisan 10:59
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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