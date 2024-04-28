Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak’ın 2023 yazında 9 ayrı plajda dalgalanmasını sağlamıştı. Büyükşehir, kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yılda almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmaları ile Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor.
SOSYAL DONATI ALANLARI YENİLENİYOR
Vatandaşların sahillerde aileleriyle oturup dinlendikleri sosyal donatı alanlarını yenileyen ekipler, halkın güvenli ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesini amaçlıyor. Bu bağlamda çürümüş ipek halat ve dubalar ile tahrip olmuş ahşapları yenileyen ekipler, plajlardaki iskelelerin bakımlarını yaparak daha kullanışlı hale getirdi. İskelelerdeki kayık çekek yerlerinin bozuk alanlarını onarımdan geçiren Büyükşehir, sahillerde bulunan bisiklet ve yürüyüş yollarının çizgilerini de yenileyerek vatandaşların memnuniyetini kazandı.
ATIKLAR SAHİLLERDEN TEMİZLENİYOR
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Çöp, izmarit, cam, taş ve organik atıkların sahillerden temizlenmesini sağlayan ekipler, kent genelindeki kıyıların daha temiz bir görünüme kavuşması için yoğun bir mesai harcıyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Serdar - Her zaman Cebeci'ye Kerpe'ye hizmet ediliyor Birazda Babalı'ya bakılsa olur mu ? Yazın yüzlerce insan geliyor ne bir kafeterya ne bir lokanta var gelen geri dönüyor 20 m2'lik 2 bakkal o kadar...!!!
Necdet - Birde belediye kayık baglama yeri yapsa mükemmel olur yanlız dernek gibi koop gibi insanlara degil halka versin kıra karsılıgında yetti artık bu işkence kayık alamıyoruz yer yok balık tutamıyoruz .denizin dibinde yaşıyoruz denizden uzak
Çenesuyu - Turizme açılmalı plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL olmalı
Devrimci Genç - Erdek dururken izmit ne ya ??
3000 Yıldır.... - Maliye oljmanlarının yıkılmada geç kalındı...
. - Atık bırakanlara neden ceza yazılmıyor?
O hâlde trafik de de kimseye ceza yazılmasın
Yani halk gitsin sahillerde parklarda kutlama vs yapsın her yerde konfeti izmarit vs bıraksın ama hiç ceza yazılmasın
Sonra yurtdışına çıkıp ülkemize dönünce herkese ballandıra ballandıra şöyle temizler böyle trafik de saygılılar diye anlatmak çok komik değil mi?
Izmitli - Herkez marmaranin sularina aticak bu yaz kendini marmaranin sularini temizleyenlerde egenin akdenizin en lüks otellerinde tatil yapiyor olucak
Serdar - Şu kumcagizdaki devasa araziye sahip olan ama hiç işlevi olmayan maliye lojmanlarini kaldirsalar artık yeter...İnsanlar araç park yeri bulamazken kocaman alan 3-5 tane maliye memuru tarafından kapatılmış....Büyükşehir, kandıra belediyesi maliyecilere daha başka yerde lojman yapsa ibyero belediye alsa artık yeter yeter....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.