Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

. - Atık bırakanlara neden ceza yazılmıyor?

O hâlde trafik de de kimseye ceza yazılmasın

Yani halk gitsin sahillerde parklarda kutlama vs yapsın her yerde konfeti izmarit vs bıraksın ama hiç ceza yazılmasın

Sonra yurtdışına çıkıp ülkemize dönünce herkese ballandıra ballandıra şöyle temizler böyle trafik de saygılılar diye anlatmak çok komik değil mi?