Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak’ın 2023 yazında 9 ayrı plajda dalgalanmasını sağlamıştı. Büyükşehir, kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yılda almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmaları ile Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor.

SOSYAL DONATI ALANLARI YENİLENİYOR

Vatandaşların sahillerde aileleriyle oturup dinlendikleri sosyal donatı alanlarını yenileyen ekipler, halkın güvenli ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesini amaçlıyor. Bu bağlamda çürümüş ipek halat ve dubalar ile tahrip olmuş ahşapları yenileyen ekipler, plajlardaki iskelelerin bakımlarını yaparak daha kullanışlı hale getirdi. İskelelerdeki kayık çekek yerlerinin bozuk alanlarını onarımdan geçiren Büyükşehir, sahillerde bulunan bisiklet ve yürüyüş yollarının çizgilerini de yenileyerek vatandaşların memnuniyetini kazandı.

ATIKLAR SAHİLLERDEN TEMİZLENİYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Çöp, izmarit, cam, taş ve organik atıkların sahillerden temizlenmesini sağlayan ekipler, kent genelindeki kıyıların daha temiz bir görünüme kavuşması için yoğun bir mesai harcıyor.

Kaynak: BÜLTEN