Satılan bilet sayısı çok düşündürücü

Basiskele41 - Ümraniye maçı kazanılmış olsa bugün 15 bin civarı seyirci olurdu bu kadar kötü yönetilen bir takıma rağmen şu an daha önceki maçların hepsine gitmiş

Biri olarak maçı tepeden bile seyretmek içimden gelmiyor Bu takımı bu kadar para harcayıp bir hiç yapanlar utansın