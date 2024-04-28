Kocaelispor bugün saat 16.00’da başlayacak kritik maçta Bandırmaspor’u ağırlayacak. Temsilcimizin Play-Off mücadelesi için kazanmaya mecbur olduğu bir müsabaka. Bu maçın biletleri Salı günü Passolig Com üzerinden satışa çıkartılmıştı. Bugün sabah saatleri itibariyle internet üzerinden bilet alanların sayısının sadece 721 kişi olduğu açıklandı. Kombine ve localarla birlikte maça tahminin 4 bin kişinin gelmesinin beklendiği öğrenildi. Kritik maça taraftarın bu derecede ilgisiz kalması üzüntü verici olmasının ötesinde düşündürücü.
28 Nis 2024 - 10:34- Spor Güncelleme:
Satılan bilet sayısı çok düşündürücü
Temsilcimiz Kocaelispor bugün Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı seyretmek için internet üzerinden bilet alanların sayısının sadece 721 kişi olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(31 )
Ömer Ünlütürk - HER YORUMU AYRI AYRI OKUDUM. İNSAN ÜZÜLÜYOR KARDEŞİM.HANİ BİR SÖZ VAR İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİYE. SAMPİYON OLUNCA VEYA BASARI GELDIĞİ ZAMAN BİLE ÖN SIRADA YER ALIRSINIZ AMA. NASIL BIR TARAFTARSINIZ BELLİ DEĞİL YOK STAD UZAK YOK MAC PAHALI YOK YO YOKSIZ ZATEN GELMEYIN KARDESIM MACA.BAZEN KULAK MISAFIRI OLUYORUM TAKIM GALİP GELMİŞ ONA BILE ELEŞTIRI KUFUR BEĞENMEMEZLİK.ANLAYACAGINIZ BU TAKIMIN SIZIN GIBI RUHSUZ TARAFTARA IHTIYACI YOK.SAPKAYI ONUNUZE KOYUN. SAKARYASPOR FINAL MACI ONADA GELMEYIN LUTFEN
Karamurselli - Bakin sevgili takimdasim hemserim. Biz yeterince fedakarlik yaptik. Ancak birilerinin bu fedakar taraftarin, halkin, camianin vs. Tepkilerini kulak arkasi edip cok rahat uat lige cikabilecekken sacma sapan kararlarin alinmasi konusunda bu yaDiklarini zerre kabul etmiyoruz. Biz takima raziyiz ama haketmeyenlerde gidecek... kusura bakma
Körfezli - Hiç bir suçu olmamasına rağmen ceza alan çok fazla taraftar var bunlardan biride benim cezalı olduğumu stadtan bilet almaya gittiğimde öğrendim ve 1 saat stadı dışında içeri girmek için uğraştım bu konuda biraz daha anlayışlı olunması Lazım son düzlükte..
Körfez 89 - Bu takima cok bile milleti biktirdilar
Kadir - TRT spor canlı veriyor . Evde çay kahve sıfır maliyet ..
Vatandaş - Millet eve ekmeği zor götürüyor, kimsenin cebinde para yok. Bileti, yol parası, yeme içmesi vs.. Bir maça gitse adam en iyimser ihtimalle 500 lira harcama yapması gerekecek. Tavuğun kilosunun 200 lira olmuş, millette maç, top düşünecek halmi kalmış ? Avrupa'daki daki adamın geçim sıkıntısı yok, 1 kilo bifteği 7 euroya alıyor, küme düşen takım bile 30- 40 bine oynar tabi. Adamlar da geçim derdi sorunu yok, keyif almaya bakıyor.
Krfz_shark - Gereken cevabı genel seçimlerde verin o zaman...
Antepli - Bu boş muhabbeti bırakın yok evde ekmek yokmuşta , yok millet ekmek bulamıyormuşta , tatil zamanı gelince bodrum belediye başkanı caddeye çıkıp bas bas bağırıyor gelmeyin yer yok diye . Herkesin parası var , insanların cebindeki harcayacağı para 9000 den 8500 e düşünce eyvah yandım bittim diye bağırmaya ağlamaya başlıyorlar . Açlıktan ölen varmı.
Ugurrrks - Takımda alt tarafta olan takımlara yenilirse sayı normal tuzla Urfa Ümraniye bu takımlara yenilmen üst ligi istemiyorum demektir kimse kimseyi kandırmasın
Vatan Şaşmaz - Bu takım taraftarı üzdü çok bende gitmiyorum maça kendileri çalsın kendileri oynasın ne haliniz varsa görün
Kadıköylü - Takım play of ta kalsa da bizi ezecekler. Bı mac izliyoz bı maç ceza alıp izleyemiyoz o yüzden bandırma maçına gidip Sakarya maçında cezalı olmamak için bandırma maçına gitmiyoruz son maç Sakarya maçına gidicez koca senenin stresini atmaya. dua edelim Ertuğrul saglama bu kadar çok puan aldı yoksa yine küme dusmustuk.ertugrul istifa diyenlere yonetime yazıklar olsun bu takım top oynamadan da olsa 3 puanları bı turlu aliyordu ama Ertuğrul hoca yine yaranamadi!! Ayrıca yeni sezona paralı yönetim gelmeli sportif direktör önder özen olmalı yeni kadro kurulmalı ve superlige ciktigimizdada ilk senemizde küme dusmicek bır iskelet olusturulmali yoksa superligdeki harcanacak büyük paralari ödeyene kadar yine eski kötü gunlere döneriz kulübü profesyoneller yonetmeli
Kocaelisporlu - Böyle kötü takım kurarsan kimse gelmez o maça.Bu kötü kadronun play off a kalması bile başarıdır .Bu kadro temizlenip yeni bir kadro kurulmazsa bu takım seneye düşer !Koskoca bir şehrin heyecanını yok ettiler resmen bu berbat futbolcularla !
Cumali - Maç haftasonu olsa daha fazla katılım olurduuuu.
Hüseyin - Avrupadaki takımlara özeniyorum küme düşmüş takım 40 bin maça gidiyor 3.golu yemiş 4.golu yemiş hala bayrak sallıyor. Bize çok uzak bu tür şeyler.
Erkan - Engin Koyunun verdiği tahribatı kimse yapmadı superlige çıkmayalım diye tangue sattı Ertuğrul Sağlam görevden aldı böyle bir başkan nerede bulunur
Ö.sözer - Federasyon bol bol seyirci yasağı getiriyor suçlu olmayanlara da ceza keser isen maça girme yasağı koyarsan olacağı budur.Kurulun görevi suçluları bulup o kişilere ceza vermesi gerekmez mi?
Selahattin Büyük. - Hayrettin bey taraftar takım playofa kalsada, bu futbolla süper lige çıkacağına inanmıyor, Engin Koyun, taraftarın umutlarını bitirdi, bende inancımı kaybettim, çok destekledim, takımımız zarar görmesin diye çok çabaladım, fakat olmadı, atık gerçeği kabullenmek kazım, Tangue gitti takımın hedefi kalmadı gücü yok, malesef bize ihanet edildi, Kocaelisporumuzun şampiyonluğu engellendi, bu ihaneti yapan, Engin koyundur, taraftara kızmayalım, taraftar ne umutlarla sezona başlamışdı Engin Koyun rağmen, gelinen noktada takım sürünüyor, uyardık, bu kadro çok yetersiz dedik, kalite çok düşük dedik, ancak öyle cahil bir başkan vardıki dinletebilene aşkolsun, hesap veremezsiniz sezon sonu dedik, İzmir caddelerinde sokaklarında gezemezsiniz dedik, üzgünüz malesef, bir sezon daha ve onca para yine sokağa savruldu, olan camiamıza taraftarımıza Gözbebeğimiz Kocaelispotumuza oldu.
Basiskele41 - Ümraniye maçı kazanılmış olsa bugün 15 bin civarı seyirci olurdu bu kadar kötü yönetilen bir takıma rağmen şu an daha önceki maçların hepsine gitmiş
Biri olarak maçı tepeden bile seyretmek içimden gelmiyor Bu takımı bu kadar para harcayıp bir hiç yapanlar utansın
Musa - İzmit eski İzmit değil eskidendi yerlisi gerçek Kocaeli sporlu taraftarlar vardı şimdi göç almış vede iyi gün seyircisi var normaldir bundan sonra değişmez
Körfez 89 - Ne sacma yorum biz disardan gelmeyiz hasta Kocaelisporluyuz buranin yerlileri manavlar cogu 3 istanbul takimin tutuyor
Memoli - Düşündürücü olan ne anlayamadım
Dodo4141 - @gercekler yazdıkların tamamen yanlış , sanırım sen Kocaelispor tarihini bilmiyorsun , Kocaelispor taraftarı n kalbindedir, Başakşehir ile Kocaelispor karşılaştırmişsın biz 100 tane 1000 tane Başakşehir yaparız , takımın yeri 2. Lig demişsin bizim yerimiz her zaman süper lig !!!artı parantez 2 tane Türkiye kupası var müzede istersen git bak , 1 tanesi Trabzonspor yenip almışız , diğerinde Beşiktaşı yenip almışız !!
Trabzonspor Fos - Trabzonspor soyasetin destekledigi bir varligo olmayan proje takımıdır. Kendi kuvvetiyle Kocaelispor kadar etmez. Belki Sakarya ile aynı ebatta bir takım arkadindaki siyasi destek olmasa
Taraftar - Düşündürecek bir konu yok gayet basit; birincisi hava biraz kötü malum o bölgede de yol çalışmaları devam ediyor. İkincisi cezalı olan taraftarlar var, üçüncüsü ve en önemlisi insanlar maçta çıkacak herhangi bir olumsuzlukta ceza yememek ve Sakarya maçına gidebilmek için maça gitmemeyi tercih ediyor olabilir.
Son Mohikan Ks - Bence maç vaktine yakın oldukça bilet satışı yoğun olacaktır. Son maçtaki talihsizce yenilgi de etkili olmuştur tabi. Sakaryaspor maçına millet kendini saklıyordur.
Mehmet - İnsanlar bu kadar kötü futbol izlemek istemez çoğu kişi tvden izliyo adam kalkıp korfez veya karamurselden yağmurlu günde gelip mac izlemeye gelmek istemez
Hüseyin - Kulüp siyasetin arka bahçesi olduğu hesap sorulmadığı stadyumun etrafının fiziki şartlara uygun olmaması ulaşımın sıkıntılı takımın beklentilerden uzak kalması tribünlerin boş kalmasındaki en büyük etkenleri
Krkbir - Bilete az zam yapılsa hemen ziplarsiniz. Siyaset olmasa nasıl dönecek klup? Varmi siyasi olmayıp elinde projesi olan biri?
Kalite - Abi bezdirdiler neyine gelsin bu taraftar 10 numara var 37 yaşında pas hatası var top kaptırma var koşmak yok pres yok Gökhan hariç bazı oyuncular değişmesi gerek yoksa bu kadro ile süper ligde 1 sezon kalırız lawal var Nijeryalı onu bile oynatmıyor olmaz ki bu şekilde
Korfezli Savasci - 1. .Engin koyun ve yönetimi futboldan nefret ettirdi
2 federasyonun zırt pırt bloke cezalari nefret ettirdi
3 stada iki vasıta ile gidip gelmek nefret ettirdi .
4. Kötü hoca kötü futbol nefret ettirdi
5 herşey içinde bir mac maliyeti en az 500 TL emekli için zorlamaya basladi buda nefret ettirdi
Gercekler - Kocaelispor sadece İzmit takımı bir derinligi yok. Taraftarı olmadığı gibi geçmiş sahte başarılar başakşehir usulü bol para harcayarak elde edildigi için bir organizasyon gelenek vb de yok. Bu gerçeği bilmek gerekiyor. İkinci lig veya birinci lig kocaelispor için uygundur. Futbolcusu menejeri para yiyecek diye tezgaha gelmeyelim. Süper ligle işimiz yok
Tarik1966 - Taraftari olmayan amator kumede 20 bine oynaya gercek basarisi olmayan bjk ve ts du kupada eleyip kupa alan takimdir KS.Super ligde birsuru semt takimi var Ks gibi tarftari olan Şehir takimlarinin super ligde ne isi var?
Aykut - Sen KOCAELİSPOR un büyüklüğünü bilmiyorsun belliki para harcamadan başarı gelmez bunu unutma bu 1. KOCAELİSPOR bu şehrin bir markasıdır ve ligi burası değiş Süper ligdir buda 2. Anlamışsındır umarım
Krfz Shrk - Kardeş sen ne yaşıyorsun? Yok 1. Ligmis asıl alt ligleri hakeden takımlar Sivas,Malatya,Pendik, Karagümrük,Başakşehir vs takımlardir ve hep 1.ligdeydiler hep ordaydilar süper lige Kocaeli,samsun,Gençlerbirliği,bursa,Göztepe vs takımlar yakışır türk futbolu bu takımlar ne zaman tökezledi futbol geriledi milli başarıda gelmedi ayrıca sen kocaelisporu taraftarini ve geçmişini öyle laf sözle yipratamaz ve itibarsizlastiramazsin, taraftar küs ligde 2. Siradayken bu duruma nasıl getirildi bunu irdelemek lazım bu futbolun gerçeği başarı yoksa taraftarda tepki koyar gayet normal zaten biz Kocaeli'de 500 bin izmitliyiz gerisi çok destek vermiş vermemiş önemli değil bize mevsimlik değil renklere sevdalı öz ve öz İzmitliler yeter...
Körfezli - Babam 60 yaşında Kocaelisporlu
Ben 41 yaşındayım Kocaelisporluyum
Kocaelispor Kocaeli nin takımı ve 60 yaş üstü birçok taraftarı var
Ve babam bile bazen takım coşkulu olduğunda maça geliyor gelmek istiyor
Bu iş biraz başarı ile alakalı
Vede İsmetpaşa ruhu ile alakalı
Stadyum uzak ve ulaşım park sorunu var
Yönetim yıllardır çok para harcıyor başarı yok
Takıma fazlasıyla siyaset bulaştı vs vs
Maalesef başarı yok ise destek azalıyor
İsmail - akıllı insanları sevrim...ayrıca futbol bu kadar para etmez. futbolcular memur maaşı kadar para kazanmalı...ötesi enayi seyirci. sonuçta aptal bir oyun ...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.