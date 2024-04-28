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EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bazı akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti mask
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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Ofisi AŞ'nin Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi ve Mersin Depolama Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 4,05 lira, motorin türleri için 21,12 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için metreküp başına 54,57, motorin türleri için 60,70 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Kırıkkale Terminali İletim Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 19,36 lira, motorin türleri için 21,12 lira olarak belirlendi.

Mersin Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 2,11, motorin ve havacılık yakıtı türleri için 2,29 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için metreküp başına 54,57, motorin türleri için 60,70 lira, havacılık yakıtı türleri için 57,46 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının TF-Antalya Tank Çiftliği Deposu'na ilişkin depolama tarifesi de tadil edildi.

Tesiste günlük depolama hizmet bedeli, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 2,4 lira olarak belirlendi. Teslim alma ve teslim etme hizmet bedelinin ise havacılık yakıt türlerinde deniz araçları için 50 lira, kara araçları için ise 60 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

# hizmet

28 Nis 2024 - 10:41 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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