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EPDK yeni satış fiyatını belirledi! Resmi Gazete'de yayınlandı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK yeni satış fiyatını belirledi! Resmi Gazete'de yayınlandı mask
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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

# Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Resmi Gazete, Türkiye

28 Nis 2024 - 10:41 - Ekonomi --- Okunma

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