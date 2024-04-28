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Gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

28 Nis 2024 - 10:54 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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