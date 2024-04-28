Gökyüzünde görülen cisimler merak uyandırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.
Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.