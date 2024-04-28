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28 Nis 2024 - 10:58- Asayiş G:

Eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı! Mahallede tansiyon yükseldi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, eşiyle kavga ettiği sırada araya giren baldızını bıçaklayınca mahallede tansiyon yükseldi. Polis, kendi aralarında kavga eden mahalle sakinlerini ayırabilmek için havaya uyarı ateşi açtı.

Eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı! Mahallede tansiyon yükseldi
Eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı! Mahallede tansiyon yükseldi
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Olay, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. isimli şahıs eşiyle tartıştı. Çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Öfkelenen Y.K., kavgayı ayırmak için araya giren baldızı E.H.'yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise evin önünde kalabalığa sebep oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı! Mahallede tansiyon yükseldi

HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi. Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe sebep olan vatandaşlara müdahale etti. Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı! Mahallede tansiyon yükseldi

Kaynak: İHA

# kocaeli asayiş, 3. sayfa, sevk, polis

28 Nis 2024 - 10:58 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Kağan - @İvero 05 nolu yoruma cevabı: Sen neredesin peki ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:30
03

Son Pişman - Orayı düzleyip yeni konut alanı yapalım, mevcut yerleşimciler azınlıkta kalır, hemde onlar kontrollü ortamlarda yaşayamazlar

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 13:31
02

Mahale Sakini - Bunlar sadece sizlerin gördükleriniz burda yaşayanlar bilir her gün olay olduğunu ARTIK YETER şu KİREÇOCAKLARIna müdahale edilmeli kanun yok yasa yok burdaki insanlar her türlü kanunsuzlğu yapıyorlar ARTIK YETER her gün bir olay şikayet etmediğimiz yer kalmadı önlem alınmıyor artık şu insanlara dur denmeli

Yanıtla . 31Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 12:48
01

Tahlil - Bırak yesinler birbirlerini, enerjilerini atarlar, başka insanlara musallat olmasınlar..

Yanıtla . 20Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 12:24
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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