Eşiyle kavga etti, baldızını bıçakladı! Mahallede tansiyon yükseldi

Mahale Sakini - Bunlar sadece sizlerin gördükleriniz burda yaşayanlar bilir her gün olay olduğunu ARTIK YETER şu KİREÇOCAKLARIna müdahale edilmeli kanun yok yasa yok burdaki insanlar her türlü kanunsuzlğu yapıyorlar ARTIK YETER her gün bir olay şikayet etmediğimiz yer kalmadı önlem alınmıyor artık şu insanlara dur denmeli