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28 Nis 2024 - 11:18- Spor G:

Kocaelispor kongresi ertelendi

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Kocaelispor’un bugün yapılan olağanüstü genel kurul ilk oturumunda beklendiği gibi çoğunluk sağlanamadı.

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor kongresi ertelendi
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İlk toplantıya sadece 8 üye katıldı. Mevcut yönetimden hiçbir ismin olmaması yadırgandı. Kulüp adına muhasebe müdürü Sinan Şentürk genel kurulda hazır bulundu. Yeşil-Siyahlı kulübün kongresi 9 Haziran Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kulübün oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının 1516 olduğu açıklandı. Hazirun listesi Cuma günü ilan edildi. Geçen yıl yapılan olağan kongrede oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 1011 olarak ilan edilmişti.

Kocaelispor kongresi ertelendi

# kocaelispor

28 Nis 2024 - 11:18 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Dertli Kocaelisporlu - Yahu 9 haziranda ne oluyor.

Bu nasıl bir kongre 42 gün olurmu mayıs ayında olsa ne olurdu

Nasılbir uygulama çoğunluk yoksa 15 gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

Burda bir su kurnazlığı var.

Ployoftan çıkarsa mevcut başkan aday olur ve kazanır.

Süperlige çıkaran tabiiki şanslı dır.

Ben olsam 9 haziranda mevcut başkanın haricinde aday olmam

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 19:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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