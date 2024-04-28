Milletvekili Türkkan: Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyorum

SOSYAL MEDYADA AÇIKALAMA YAPTI

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medyada yaptığı açıklamada “ Türkiye’nin demokrasi ve hürriyete ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Cesurlar Hareketi olarak yola çıkan, korku iklimini yıkan, milletimize nefes alma imkânı sunan İYİ Partimizin 5’inci olağan kurultayında Genel Başkan seçilen İzmir Milletvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyorum.

İKTİDAR YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Milletimizin haklı sesi olabilmek, yaratılan istibdat düzenine son verebilmek, milletimizin ve ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kurulan tuzakları bozabilmek adına çıktığımız kutlu yolda ihtiyaç duyduğumuz parti bütünlüğümüzü milletimizin iradesi, teveccühü ile büyüteceğinden eminim. Partimizin yeni dönemde, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde milletimizle gönül köprüsünü yeniden inşa edecek İYİ Partimizin yeniden yükseleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi fakirlik ve yoklukta birleştiren düzenin 2028’de sonunu getirecek, milletimizin bize çağrısına kulak vererek kutlu iktidar yolunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.