Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Hakem atanamadı, maç iptal oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme E Grubu’nda cumartesi günü oynanması gereken Dumlupınar-Şirinköyspor müsabakası ertelendi. İl hakem Kurulu, maça hakem atayamadığı için karşılaşma oynanmadı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Hakem atanamadı, maç iptal oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MAÇIN SAHASI DEĞİŞTİ HAKEM BULAMADILAR

Daha önce haftalık programda Gölcük Kavaklı Stadı’nda 17.00’de oynanması gereken karşılaşma Dumlupınarspor’un saha kapatma cezası alması yüzünden İl Tertip Komitesi tarafından Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’na alındı. Bu sahada 18.00’de başlaması gereken karşılaşma bu kez İl Hakem Kurulu’nun karşılaşmaya hakem atayamaması yüzünden iptal oldu. Bu maçın ne zaman oynanacağına İl Tertip Kurulu karar verecek. 2.Küme’de bir maçın hakem bulunamadığı için oynatılmaması çok büyük tepkilere neden oldu.

# Gölcük, Başiskele

28 Nis 2024 - 11:55 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL