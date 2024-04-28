Hakem atanamadı, maç iptal oldu

MAÇIN SAHASI DEĞİŞTİ HAKEM BULAMADILAR

Daha önce haftalık programda Gölcük Kavaklı Stadı’nda 17.00’de oynanması gereken karşılaşma Dumlupınarspor’un saha kapatma cezası alması yüzünden İl Tertip Komitesi tarafından Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’na alındı. Bu sahada 18.00’de başlaması gereken karşılaşma bu kez İl Hakem Kurulu’nun karşılaşmaya hakem atayamaması yüzünden iptal oldu. Bu maçın ne zaman oynanacağına İl Tertip Kurulu karar verecek. 2.Küme’de bir maçın hakem bulunamadığı için oynatılmaması çok büyük tepkilere neden oldu.