Hakem atanamadı, maç iptal oldu

MAÇIN SAHASI DEĞİŞTİ HAKEM BULAMADILAR
Daha önce haftalık programda Gölcük Kavaklı Stadı’nda 17.00’de oynanması gereken karşılaşma Dumlupınarspor’un saha kapatma cezası alması yüzünden İl Tertip Komitesi tarafından Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’na alındı. Bu sahada 18.00’de başlaması gereken karşılaşma bu kez İl Hakem Kurulu’nun karşılaşmaya hakem atayamaması yüzünden iptal oldu. Bu maçın ne zaman oynanacağına İl Tertip Kurulu karar verecek. 2.Küme’de bir maçın hakem bulunamadığı için oynatılmaması çok büyük tepkilere neden oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.