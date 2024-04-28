Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Yazlıkspor ve Dumlupınar’a ceza yağdı

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme E Grubu’nda geçen hafta Yazlıkspor ile Dumlupınarspor arasında oynanan karşılaşma 82.dakikada çıkan olaylar yüzünden tatil olmuştu. İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen iki takıma verilen cezalar da belli oldu. İl Disiplin Kurulu, iki takımın sahasını 2’şer maç kapattı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Yazlıkspor ve Dumlupınar’a ceza yağdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İKİŞER MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI

Geçen hafta Kavaklı Stadı’nda oynanan Yazlıkspor-Dumlupınarspor maçının sonlarına doğru olaylar çıkmıştı. Dumlupınarspor’un 3-2 önde iken çıkan olaylar yüzünde maçın hakemi Tolga Türkseven, karşılaşmayı tatil etmişti. Bu maçla ilgili İl Disiplin Kurulu da cezaları açıkladı. İki takımında taraftarının sahaya girmesi nedeniyle kulüplere 2’şer maç kapatma cezası verildi.

TAHSİN HOYUR’A 5 MAÇ CEZA

İl Disiplin Kurulu, olayın içinde olan iki takımın futbolcularına da ceza verdi. Yazlıksporlu oyuncu Tahsin Hoyur 5 maç ve Burak Albayrak 3 maç, müsabaka içinde kırmızı kart gören aynı takımdan Orkun Cebeci de 3 maç ceza aldı. Ayrıca Yazlıkspor Başkanı Yakup İkiz’e de 10 gün ceza verildi. Dumlupınarspor oyuncusu Mustafa Tetik 1 maç ceza aldı. Aynı takımdan Bilge Kaan Turhan, Burak Yasin Deniz ve Yusuf Mert Uzuner de tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

# sevk, hafta, ceza

28 Nis 2024 - 11:58 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Doğan - Eee,ne şiş yansın nede kebap yansın mantığı ile ceza vermişsiniz.maçınnson6cu ne oldu?Bu cezalar gerçekten çok az.düşün0n adam tekme ayıp kırmızı kart görünce 4 maç alıyor ama sahada kavga edip rakibe saldıran küfür eden 3 maç ve 5 maç ceza alıyor,hakmı adaletli bu.yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 19:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL