Yazlıkspor ve Dumlupınar’a ceza yağdı

İKİŞER MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI

Geçen hafta Kavaklı Stadı’nda oynanan Yazlıkspor-Dumlupınarspor maçının sonlarına doğru olaylar çıkmıştı. Dumlupınarspor’un 3-2 önde iken çıkan olaylar yüzünde maçın hakemi Tolga Türkseven, karşılaşmayı tatil etmişti. Bu maçla ilgili İl Disiplin Kurulu da cezaları açıkladı. İki takımında taraftarının sahaya girmesi nedeniyle kulüplere 2’şer maç kapatma cezası verildi.

TAHSİN HOYUR’A 5 MAÇ CEZA

İl Disiplin Kurulu, olayın içinde olan iki takımın futbolcularına da ceza verdi. Yazlıksporlu oyuncu Tahsin Hoyur 5 maç ve Burak Albayrak 3 maç, müsabaka içinde kırmızı kart gören aynı takımdan Orkun Cebeci de 3 maç ceza aldı. Ayrıca Yazlıkspor Başkanı Yakup İkiz’e de 10 gün ceza verildi. Dumlupınarspor oyuncusu Mustafa Tetik 1 maç ceza aldı. Aynı takımdan Bilge Kaan Turhan, Burak Yasin Deniz ve Yusuf Mert Uzuner de tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildi.