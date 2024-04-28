Yazlıkspor ve Dumlupınar’a ceza yağdı

İKİŞER MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI
Geçen hafta Kavaklı Stadı’nda oynanan Yazlıkspor-Dumlupınarspor maçının sonlarına doğru olaylar çıkmıştı. Dumlupınarspor’un 3-2 önde iken çıkan olaylar yüzünde maçın hakemi Tolga Türkseven, karşılaşmayı tatil etmişti. Bu maçla ilgili İl Disiplin Kurulu da cezaları açıkladı. İki takımında taraftarının sahaya girmesi nedeniyle kulüplere 2’şer maç kapatma cezası verildi.
TAHSİN HOYUR’A 5 MAÇ CEZA
İl Disiplin Kurulu, olayın içinde olan iki takımın futbolcularına da ceza verdi. Yazlıksporlu oyuncu Tahsin Hoyur 5 maç ve Burak Albayrak 3 maç, müsabaka içinde kırmızı kart gören aynı takımdan Orkun Cebeci de 3 maç ceza aldı. Ayrıca Yazlıkspor Başkanı Yakup İkiz’e de 10 gün ceza verildi. Dumlupınarspor oyuncusu Mustafa Tetik 1 maç ceza aldı. Aynı takımdan Bilge Kaan Turhan, Burak Yasin Deniz ve Yusuf Mert Uzuner de tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Doğan - Eee,ne şiş yansın nede kebap yansın mantığı ile ceza vermişsiniz.maçınnson6cu ne oldu?Bu cezalar gerçekten çok az.düşün0n adam tekme ayıp kırmızı kart görünce 4 maç alıyor ama sahada kavga edip rakibe saldıran küfür eden 3 maç ve 5 maç ceza alıyor,hakmı adaletli bu.yazıklar olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.