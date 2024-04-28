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Üçyoldoğu Play-Off için umutlandı

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2.Küme B Grubu’nda geçen hafta Baçspor bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu grupta kalan haftalarda takımlar Play-Off yarışı yapıyor. Turgutspor’dan sonra Play-Off’a çıkacak ikinci takım aranıyor.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Üçyoldoğu Play-Off için umutlandı mask
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ÜÇYOLDOĞUSPOR KAZANDI

 Bu grupta üç hafta öncesinde kadar son sırada bulunan Üçyoldoğuspor, bir anda Play-Off’un iddialı takımları arasında yer alıyor. İki hafta önce sahasında İlimtepe GB’yi 3-1 yenen, geçen haftayı da bay geçen Üçyoldoğuspor, cumartesi günü lig ikincisi Turgutspor’u 5-1 yendi, Play-Off yarışında iddialı duruma geldi. Bir maçı fazla olan 19 puanlı Turgutspor, bitime iki hafta kala Play-Off’a çıkmayı garantiledi.

# hafta

28 Nis 2024 - 12:01 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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