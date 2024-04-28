Üçyoldoğu Play-Off için umutlandı

ÜÇYOLDOĞUSPOR KAZANDI
Bu grupta üç hafta öncesinde kadar son sırada bulunan Üçyoldoğuspor, bir anda Play-Off’un iddialı takımları arasında yer alıyor. İki hafta önce sahasında İlimtepe GB’yi 3-1 yenen, geçen haftayı da bay geçen Üçyoldoğuspor, cumartesi günü lig ikincisi Turgutspor’u 5-1 yendi, Play-Off yarışında iddialı duruma geldi. Bir maçı fazla olan 19 puanlı Turgutspor, bitime iki hafta kala Play-Off’a çıkmayı garantiledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.