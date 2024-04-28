Üçyoldoğu Play-Off için umutlandı

ÜÇYOLDOĞUSPOR KAZANDI

Bu grupta üç hafta öncesinde kadar son sırada bulunan Üçyoldoğuspor, bir anda Play-Off’un iddialı takımları arasında yer alıyor. İki hafta önce sahasında İlimtepe GB’yi 3-1 yenen, geçen haftayı da bay geçen Üçyoldoğuspor, cumartesi günü lig ikincisi Turgutspor’u 5-1 yendi, Play-Off yarışında iddialı duruma geldi. Bir maçı fazla olan 19 puanlı Turgutspor, bitime iki hafta kala Play-Off’a çıkmayı garantiledi.