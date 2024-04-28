Körfez İlçesi Birlik deplasmanda galip

KADIKÖY ŞANSINI KAYBETTİ

Kadıköyspor’un da kazanması halinde çok az da olsa Play-Off şansının olacağı maçı deplasmanda oynayan Körfez İlçesi Birlikspor 6-1 gibi farklı skorla galip geldi. Bir maçı fazla puanını 15’e çıkaran bu hafta MAP Kavaklıspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini yenmesi halinde Play-Off’a çıkmayı garantileyecek.