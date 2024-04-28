Körfez İlçesi Birlik deplasmanda galip

KADIKÖY ŞANSINI KAYBETTİ
Kadıköyspor’un da kazanması halinde çok az da olsa Play-Off şansının olacağı maçı deplasmanda oynayan Körfez İlçesi Birlikspor 6-1 gibi farklı skorla galip geldi. Bir maçı fazla puanını 15’e çıkaran bu hafta MAP Kavaklıspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini yenmesi halinde Play-Off’a çıkmayı garantileyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.