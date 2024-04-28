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Körfez İlçesi Birlik deplasmanda galip

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2.Küme B Grubu’nda haftaya 12 puanla üçüncü sırada giren Körfez İlçesi Birlikspor, Cephanelik Stadı’nda Kadıköyspor’a konuk oldu, maçtan 6-1 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

Kenan Meriç
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Körfez İlçesi Birlik deplasmanda galip mask
Körfez İlçesi Birlik deplasmanda galip
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KADIKÖY ŞANSINI KAYBETTİ

Kadıköyspor’un da kazanması halinde çok az da olsa Play-Off şansının olacağı maçı deplasmanda oynayan Körfez İlçesi Birlikspor 6-1 gibi farklı skorla galip geldi. Bir maçı fazla puanını 15’e çıkaran bu hafta MAP Kavaklıspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini yenmesi halinde Play-Off’a çıkmayı garantileyecek.

Körfez İlçesi Birlik deplasmanda galip

# Körfez, hafta

28 Nis 2024 - 12:02 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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