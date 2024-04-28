Baçspor 10’da 10 yaptı

İLİMTEPE GB’Yİ YENDİ
Yeşil-Siyahlı ekip, genç oyuncularla çıktığı maçı 2-1 kazandı. Bu sezon 10’da 10 yapan Baçspor, kayıpsız olarak yoluna devam ediyor. Haftaya 11 puanla başlayan İlimtepe GB ise kazanması halinde Play-Off yarışında iddialı olacağı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı, çok önemli avantajını kaybetti.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Turgutspor: 1 Üçyoldoğu: 5
Baçspor: 2 İlimtepe GB: 1
Kadıköyspor: 1 Körfez İlçesi Birlik: 6
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.