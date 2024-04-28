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Baçspor 10’da 10 yaptı

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Geçen hafta deplasmanda Körfez İlçesi Birlikspor’u 4-0 yenen, haftalar önce şampiyonluğunu garantileyen Baçspor, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Play-Off yarışı yapan İlimtepe GB’yi konuk etti.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Baçspor 10’da 10 yaptı mask
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İLİMTEPE GB’Yİ YENDİ

Yeşil-Siyahlı ekip, genç oyuncularla çıktığı maçı 2-1 kazandı. Bu sezon 10’da 10 yapan Baçspor, kayıpsız olarak yoluna devam ediyor. Haftaya 11 puanla başlayan İlimtepe GB ise kazanması halinde Play-Off yarışında iddialı olacağı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı, çok önemli avantajını kaybetti.


2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Baçspor

10

10

0

0

39

12

30

2-Turgutspor

11

5

4

2

21

17

19

3- Körfez İlçesi Birlik

11

4

3

4

32

25

15

4-Üçyoldoğuspor

10

4

0

6

22

31

12

5-İlimtepe GB

10

3

2

5

19

19

11

6-Map Kavaklıspor

10

3

1

6

19

30

10

7-Kadıköyspor

10

2

0

8

13

31

6

 

TOPLU SONUÇLAR

Turgutspor: 1 Üçyoldoğu: 5

Baçspor: 2 İlimtepe GB: 1

Kadıköyspor: 1 Körfez İlçesi Birlik: 6

# Körfez

28 Nis 2024 - 12:02 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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