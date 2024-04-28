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28 Nis 2024 - 12:03- Siyaset G:

‘Fişi çekildi’ diyerek istifa ettiğini açıkladı

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Veli Başkurt, Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçildiği kurultay sonrası partinin fişinin çekildiğini ifade ederek partiden istifa ettiğini açıkladı.

Muhammet Emin Can
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‘Fişi çekildi’ diyerek istifa ettiğini açıkladı
‘Fişi çekildi’ diyerek istifa ettiğini açıkladı
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KURULUŞUNDA GÖREV ALMIŞTI

2024 Yerel Seçimleri’nin ardından olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti’de, genel başkanlık koltuğunda oturan Meral Akşener genel başkanlığa aday olmazken Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz’ın geride bırakarak genel başkan seçilen Dervişoğlu’nun zaferi sonrası Kocaeli Teşkilatı’ndan istifa geldi. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından ve İYİ Parti’nin kuruluşu sırasında Kocaeli Teşkilatı’nın yönetimde görev almış Veli Başkurt istifa ettiği açıkladı.

ZATEN BİTMİŞ OLAN İYİ PARTİ’NİN FİŞİ ÇEKİLDİ

Kocaelispor’da yönetici de olan Başkurt istifasını sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile duyurdu. Başkurt açıklamasında “Kuruluşunda ve büyümesinde emeğimiz olan İYİ Parti Kurultayı’nın sonucu; 3’ü bir arada 611, Koray Aydın 548. Vesayet ve kayyum sistemi kazandı. Zaten bitmiş olan İYİ Parti’nin bugün fişi çekildi. Emek hırsızlarını Allah’a havale ediyor, İYİ Partiden istifa ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

‘Fişi çekildi’ diyerek istifa ettiğini açıkladı

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28 Nis 2024 - 12:03 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Gerçek - İyi parti daha çok kişinin fişini çeker Türkiye’nin iyi partiye ihtiyacı var

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 22:09
01

Mücahit Erbakan - İyi PARTİ zaten bir projeydi. Amaca ulaşıldı ve fişi çekildi.

Yanıtla . 20Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 13:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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