‘Fişi çekildi’ diyerek istifa ettiğini açıkladı

KURULUŞUNDA GÖREV ALMIŞTI
2024 Yerel Seçimleri’nin ardından olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti’de, genel başkanlık koltuğunda oturan Meral Akşener genel başkanlığa aday olmazken Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz’ın geride bırakarak genel başkan seçilen Dervişoğlu’nun zaferi sonrası Kocaeli Teşkilatı’ndan istifa geldi. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından ve İYİ Parti’nin kuruluşu sırasında Kocaeli Teşkilatı’nın yönetimde görev almış Veli Başkurt istifa ettiği açıkladı.
ZATEN BİTMİŞ OLAN İYİ PARTİ’NİN FİŞİ ÇEKİLDİ
Kocaelispor’da yönetici de olan Başkurt istifasını sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile duyurdu. Başkurt açıklamasında “Kuruluşunda ve büyümesinde emeğimiz olan İYİ Parti Kurultayı’nın sonucu; 3’ü bir arada 611, Koray Aydın 548. Vesayet ve kayyum sistemi kazandı. Zaten bitmiş olan İYİ Parti’nin bugün fişi çekildi. Emek hırsızlarını Allah’a havale ediyor, İYİ Partiden istifa ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Gerçek - İyi parti daha çok kişinin fişini çeker Türkiye’nin iyi partiye ihtiyacı var
Mücahit Erbakan - İyi PARTİ zaten bir projeydi. Amaca ulaşıldı ve fişi çekildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.