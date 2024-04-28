O ilde düğün yapacaklar yaşadı! Yüzde 40 indirim geldi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da yavaş yavaş açılmaya başladı. Ancak evlenecek çiftleri düğün salonu fiyatları düşündürürken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in evlenecek çiftlere özel sektöründe destek vermesi yönündeki çağrısı oldu. Palandöken’in bu çağırısına ilk olarak Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği ‘nden (ADSOD) destek geldi. ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in ‘’devlet çiftlere kredi desteği veriyor. Şimdi sıra özel sektörde’’ şeklindeki açıklamasını önemsediklerini söyledi. Şirin, havaların erken ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun da açıldığını söyledi.

2023’te 565 bin çiftin evlendiğini anımsatan Şirin, bu yılda 600 bin çiftin evlenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Şirin, bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar TL’lik ekonomi oluşturmasını beklediklerini kaydetti. Şirin, şöyle konuştu:

‘’Tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma olanaklarının sağlanması çok önemli. Bu hem çiftlerin düğün masraflarına katkı hem de kuracakları yuvalarla ekonomiye katkıları bakımından çok önemli. ADSOD olarak evlenecek çiftlere özel kampanyalar düzenleme kararı aldık. Devletimiz evlenecek çiftlere kredi desteği veriyor şimdi sıra bizde. Dernek olarak evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim yapma kararı aldık.’’

Şirin, Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu’ndan (TÜDİFED) Adana’da uygulamaya başladıkları bu kararı ülke genelinde uygulanmak üzere almalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA