Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Ortalık savaş alanına döndü: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş’ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı mask
Ortalık savaş alanına döndü: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

# araç, sevk, polis

28 Nis 2024 - 13:17 İstanbul- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL