TikTok'ta bir skandal daha! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı

Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti.

SKANDAL HAREKETE TEPKİ YAĞIYOR

Kadının skandal hareketi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, genç kadının vukuatlarının bununla da sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

ULU ÖNDER ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞ

M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Değirmenci paylaşımında; "TikTok’ta “Karagül” müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın açık kimliğine ulaşıldı, şahıs hakkında (M.C.) “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldığı da öğrenildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi