Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, 26 Nisan'da İyon Denizi'nde eğitimler icra etti.
Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de katıldığı Anadolu Görev Grubu, NATO çatısı altında 26-30 Nisan'da gerçekleştirilen "NEPTUNE STRIKE 24.1" faaliyetinde de yer alıyor.
Açıklamada, TCG Anadolu'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu ve SNMG-2 karargahında görevli personele brifing verildiği belirtildi.
Paylaşımda, Anadolu Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.