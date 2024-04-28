Bandırma maçı hangi kanalda yayınlanacak?

MAX 2’DEN KESİNTİSİZ
32. hafta mücadelesinde bugün Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu kritik karşılaşmayı yayıncı kuruluşlardan BeİN Sports Max 2 kesintisiz yayınlayacak. Mücadele aynı zamanda TRT Spor’dan ise dönüşümlü olarak yayınlanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli Reis - Şifresiz seyredebilecekmiyiz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.