Ailenin yaşadığı baraka yanarak kül oldu

Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Y.Ş. isimli kadının ve çocuklarının yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında baraka adeta kül olurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.