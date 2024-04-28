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28 Nis 2024 - 14:04- Gündem G:

Büyükakın KYÖD’ü ağırladı; “Hayırlı olsun” dediler

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KYÖD Başkanı Uğur Saral, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette projeler konuşuldu

Büyükakın KYÖD’ü ağırladı; “Hayırlı olsun” dediler mask
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31 Mart genel seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hayırlı olsun ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükakın geçtiğimiz günlerde de Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral, KYÖD yönetimi ve KYÖD önceki dönem başkanlarını ağırladı.

ZİYARETE KATILANLAR

Ziyarette Saral’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Yağmur Soysal ve Ece Arslankaya, Genel Sekreter Hülya Yolcubal, KYÖD Yönetim Kurulu Üyeleri Umur Alkan Akbacak, Elif Sertçetin, Çağlayan Ateş, KYÖD Üyeleri Zeynep Çetin, Gökhan Demiral ile önceki dönem başkanlardan Reşat Keçeci ve Mehmet Toker hazır bulundu.

HAYIRLI OLSUN

Samimi bir ortamda geçekleşen ziyarette projeler konuşulurken, Saral, Başkan Doç. Dr. Büyükakın’a hayırlı olsun dileklerini sundu. Büyükakın da ziyaret nedeniyle Saral ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN

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28 Nis 2024 - 14:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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