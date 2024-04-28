Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarpıp devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi N.K. ile kızı E.K. yaralandı, oğlu A.K. ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.