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28 Nis 2024 - 14:06- Asayiş G:

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarpıp devrildi: 2 yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarpıp devrildi: 2 yaralı
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarpıp devrildi: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi N.K. ile kızı E.K. yaralandı, oğlu A.K. ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarpıp devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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28 Nis 2024 - 14:06 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş --- Okunma

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