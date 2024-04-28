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Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 34 bin 454'e, yaralı sayısı 77 bin 575'e çıktı

Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti mask
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 138'inin yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, saldırıların 205. gününde 7 katliam yaparak 66 kişiyi şehit etti ve 138 kişiyi yaraladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 34 bin 454'e, yaralı sayısının 77 bin 575'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, enkaz altında ve yollarda ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda ölünün bulunduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA

# İsrail, Gazze

28 Nis 2024 - 14:24 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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