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Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti mask
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti. Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek. Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA

# Türkiye

28 Nis 2024 - 14:25 - Türkiye --- Okunma

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