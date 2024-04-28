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28 Nis 2024 - 15:55- Spor G:

Kocaelispor - Bandırmaspor (Canlı anlatım)

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Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor - Bandırmaspor (Canlı anlatım)
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Maça Bandırmaspor başladı.

6' Kocaelispor maça pozisyonlarla başladı. Portekizli orta saha Amaral peş peşe girdiği iki net fırsatı değerlendiremedi.

13' Kocaelispor'da Amaral'ın şutunda top dışarı gitti.

33' Kocaelispor bu kez Beridze ile tehlikeli olmak istedi ancak sonuç alamadı.

36' Kocaelispor'da Oğuz Ceylan'ın müsait durumda attığı şutta kaleci Zafer bi kez daha gole engel oldu.

36' Oğuz Ceylan’ın vuruşunda kaleciden dönen top Ramil’in önünde kaldı. Ramil istediği gibi kontrol edemedi.

45' Bandırmaspor atağında Metehan’ın etkisiz şutu kaleci Gökhan da kaldı.

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı başladı

GOOL 0-1

Gelişen Bandırma atağında kaleci Gökhan'ın büyük hatasında topu önünde bulan Djitte topu ağlara gönderen isim oldu ve Bandırma öne geçti.

GOOOOOOOL 1-1

67' Yusuf Cihat'ın harika şutunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi.

GOOOL 2-1

Dk. 69 Kocaelispor atağında Candeias'ın çevirdiği topta Amaral düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

74' Kocaelispor atağında Candeias'ın çevirdiği topta Vukovic müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

3-1

87' Kocaelispor'da Barış'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

89' Bandırmaspor atağında Levent'in şutunda top az farkla dışarı gitti.

5 DAKİKA UZATMA

Maç bitti.

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28 Nis 2024 - 15:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

90ların Taraftarı - Kaldı 2 maç

Sonra final

en büyük KÖRFEZ ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 18:12
02

Basiskele41 - Gürcüleri neden aldık,en etkisiz gürcü sahada olması gerekenler kulübede dakika 45

Barış????

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 17:01
01

Izmit - Bu Amaral'ın nasıl bir kafa yapısı var anlamak mümkün değil,kaçırması imkansız pozisyonları hep kalenin ortasına vuruyor,şansa köşeye gider bir tanesi

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 16:51
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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