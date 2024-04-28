Kocaelispor - Bandırmaspor (Canlı anlatım)

Maça Bandırmaspor başladı.

6' Kocaelispor maça pozisyonlarla başladı. Portekizli orta saha Amaral peş peşe girdiği iki net fırsatı değerlendiremedi.

13' Kocaelispor'da Amaral'ın şutunda top dışarı gitti.

33' Kocaelispor bu kez Beridze ile tehlikeli olmak istedi ancak sonuç alamadı.

36' Kocaelispor'da Oğuz Ceylan'ın müsait durumda attığı şutta kaleci Zafer bi kez daha gole engel oldu.

36' Oğuz Ceylan’ın vuruşunda kaleciden dönen top Ramil’in önünde kaldı. Ramil istediği gibi kontrol edemedi.

45' Bandırmaspor atağında Metehan’ın etkisiz şutu kaleci Gökhan da kaldı.

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı başladı

GOOL 0-1

Gelişen Bandırma atağında kaleci Gökhan'ın büyük hatasında topu önünde bulan Djitte topu ağlara gönderen isim oldu ve Bandırma öne geçti.

GOOOOOOOL 1-1

67' Yusuf Cihat'ın harika şutunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi.

GOOOL 2-1

Dk. 69 Kocaelispor atağında Candeias'ın çevirdiği topta Amaral düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

74' Kocaelispor atağında Candeias'ın çevirdiği topta Vukovic müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

3-1

87' Kocaelispor'da Barış'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

89' Bandırmaspor atağında Levent'in şutunda top az farkla dışarı gitti.

5 DAKİKA UZATMA

Maç bitti.