Kocaelispor - Bandırmaspor (Canlı anlatım)

Maça Bandırmaspor başladı.
6' Kocaelispor maça pozisyonlarla başladı. Portekizli orta saha Amaral peş peşe girdiği iki net fırsatı değerlendiremedi.
13' Kocaelispor'da Amaral'ın şutunda top dışarı gitti.
33' Kocaelispor bu kez Beridze ile tehlikeli olmak istedi ancak sonuç alamadı.
36' Kocaelispor'da Oğuz Ceylan'ın müsait durumda attığı şutta kaleci Zafer bi kez daha gole engel oldu.
36' Oğuz Ceylan’ın vuruşunda kaleciden dönen top Ramil’in önünde kaldı. Ramil istediği gibi kontrol edemedi.
45' Bandırmaspor atağında Metehan’ın etkisiz şutu kaleci Gökhan da kaldı.
İlk yarı sona erdi
İkinci yarı başladı
GOOL 0-1
Gelişen Bandırma atağında kaleci Gökhan'ın büyük hatasında topu önünde bulan Djitte topu ağlara gönderen isim oldu ve Bandırma öne geçti.
GOOOOOOOL 1-1
67' Yusuf Cihat'ın harika şutunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi.
GOOOL 2-1
Dk. 69 Kocaelispor atağında Candeias'ın çevirdiği topta Amaral düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
74' Kocaelispor atağında Candeias'ın çevirdiği topta Vukovic müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.
3-1
87' Kocaelispor'da Barış'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
89' Bandırmaspor atağında Levent'in şutunda top az farkla dışarı gitti.
5 DAKİKA UZATMA
Maç bitti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
90ların Taraftarı - Kaldı 2 maç
Sonra final
en büyük KÖRFEZ ??
Basiskele41 - Gürcüleri neden aldık,en etkisiz gürcü sahada olması gerekenler kulübede dakika 45
Barış????
Izmit - Bu Amaral'ın nasıl bir kafa yapısı var anlamak mümkün değil,kaçırması imkansız pozisyonları hep kalenin ortasına vuruyor,şansa köşeye gider bir tanesi
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.